Rosyjscy hakerzy zaatakowali norweskie urzędy

Po zamieszczonym na Telegramie ostrzeżeniu rosyjskiej grupy hakerskiej Killnet o planowanym ataku na norweskie instytucje w środę przestały działać m.in. strony Norweskiej Inspekcji Pracy oraz identyfikatora cyfrowego Bank ID.

Według gazety "Dagbladet" w środę rano hakerzy opublikowali zdjęcie szefowej norweskiej dyplomacji Anniken Huitfeldt, przerobione na postać z bajki "Czarownica" Disneya, które podpisano "Mrs Error", a następnie podano listę celów, wśród nich policję oraz urząd migracyjny.

Powiązana z Rosją grupa Killnet na początku tygodnia przeprowadziła atak na państwowe instytucje na Litwie w odwecie za ograniczenie przez Litwę tranzytu z i do Kaliningradu.

Publiczny nadawca NRK podkreślił, że w "przypadku Norwegii powód wydaje się podobny". Na Telegramie hakerzy odnieśli się do artykułu, w którym norweskie władze odmówiły rosyjskiej firmie wydobywczej, działającej na arktycznym archipelagu Svalbard, zgody na transport przez terytorium Norwegii.

Inny podawana przez norweskie media przyczyna ataków to postawa pochodzącego z Norwegii sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który ogłosił we wtorek podpisanie porozumienia między Szwecją, Finlandią a Turcją w sprawie wejścia tych krajów do Sojuszu.