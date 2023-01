Rosyjska propaganda przed unijnymi sankcjami ucieka do Afryki

Decyzją władz francuskich z 21 stycznia tego roku spółka, nadająca program rosyjskiej telewizji Russia Today (RT) w tym kraju, musi zostać postawiona w stan likwidacji. Jest to efekt unijnych sankcji.

Zgodnie z wprowadzonymi przez państwa unijne sankcjami na Rosję, w związku z agresją jej wojsk na Ukrainę, w minionym roku wydano zakaz nadawania programów telewizyjnych przez spółki zależne od kanału Russia Today, który jest propagandową tubą Kremla. Dodatkowo programy zostały usunięte z sieci kablowych, zabrano także przyznane wcześniej częstotliwości na satelitach telekomunikacyjnych.

W przypadku Francji, pomimo wprowadzenia obostrzeń, spółka prawa handlowego nadal działała i wypłacała z rosyjskiej kieszeni pensje ponad 100 pracownikom technicznym oraz dziennikarzom. Dokładnie 21 stycznia tego roku wydano jednak polecenie zamknięcia wszelkiej działalności handlowej i postawienie spółki w stan likwidacji.

Pojawiły się jednak informacje o tym, między innymi w szwajcarskim serwisie RTS, że w Moskwie przygotowano plan zachowania części zespołu redakcyjnego i przeniesieniu siedziby oraz studiów do jednego z frankofońskich krajów afrykańskich.

Na potwierdzenie tego pokazano, że jeszcze zanim doszło do agresji na Ukrainę, rosyjscy nadawcy dokonali zakupu kilku domen, między innymi: RTAfrique.com, Africa RT.com i RTafricamedia.com. To oznacza, że można rozpocząć nadawanie programów w sieci, jako przygotowanie do rozpoczęcia pracy profesjonalnej redakcji telewizyjnej.

W ciągu ostatnich tygodni podpisane zostały umowy na szczeblu rządowym z Republiką Środkowoafrykańską i Mali na temat zgody tamtejszych władz na odbiór rosyjskich programów przez satelitę. Niebawem także w Burkina Faso mieszkańcy uzyskają dostęp do telewizji RT. Obecnie emitowane programy są w innych wersjach językowych i mają tłumaczenia na paskach.

Z czasem możliwe będzie stworzenie sieci korespondentów lokalnych w ponad 30 krajach afrykańskich, w których lokalne społeczności posługują się językiem francuskim.