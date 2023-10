Rosyjska pszenica wciąż zalewa Kazachstan

Podobnie jak Polska i państwa naszego regionu, także w Kazachstanie producenci cierpią z powodu zbyt dużej podaży pszenicy na rynku krajowym. Z tego powodu władze starają się ograniczyć import.

W kwietniu tego roku minister rolnictwa Kazachstanu podpisał rozporządzenie „W sprawie wprowadzenia zakazu wwozu pszenicy transportem drogowym na terytorium Republiki Kazachstanu”. Zakaz ten miał być czasowy i obowiązywać przez 6 miesięcy.

Jak wtedy tłumaczyły władze, przepisy wprowadzono ze względu na trudną sytuację na tamtejszym rynku zbóż i mąki. Główną jej przyczyną było nielegalne sprowadzanie pszenicy z Federacji Rosyjskiej.

Ubiegłoroczne żniwa w tym kraju były niezwykle udane, a jednocześnie sankcje państwa Zachodu z powodu agresji na Ukrainę utrudniły podmiotom z Rosji handel produktami rolnymi na rynku światowym. W efekcie czego rosyjskie zboże zalało m.in. Kazachstan, ale także ważne dla kazachskich eksporterów pszenicy inne republiki regionu.

Kazachstan wciąż walczy z nadmiernym importem pszenicy

Kazachstan dalej zmaga się z destabilizacją cen, dlatego też władze przygotowały kolejny akt prawny - rozporządzenie Ministra Rolnictwa Republiki Kazachstanu z dnia 25 września 2023 r. nr 337 „W sprawie wprowadzenia zakazu wwozu pszenicy transportem drogowym i kolejowym na terytorium Republiki Kazachstanu”. Dokument mówi m.in. o przedłużeniu na okres 6 miesięcy od 11 października 2023 roku zakazu importu transportem drogowym pszenicy (HS: 100119 - pszenica durum; 100199 - inna pszenica i meslin) na terytorium Kazachstanu z krajów trzecich oraz z krajów Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej. Jeśli chodzi o łatwiej kontrolowalną kolej, wprowadzono również zakaz na okres 6 miesięcy importu pszenicy na terytorium Kazachstanu z krajów trzecich oraz z krajów Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, z wyjątkiem importu pszenicy do licencjonowanych elewatorów, przetwórców zboża i przedsiębiorstw drobiarskich. W ostatnim czasie władze przedstawiły projekt zmian w tym rozporządzeniu. Zgodnie z nimi zakaz miał także nie dotyczyć tranzytu pszenicy przez terytorium Republiki Kazachstanu.

Podmioty branży rolnej mają obecnie problemy ze spłatą kredytów. Z punktu widzenia interesów rodzimej branży rolnej działania władz wydają się być racjonalne.

Nadmiar pszenicy nie przekłada się na ceny chleba. Może pomóc w kryzysie wodnym

Wydawać by się mogło, że większa podaż zboża na rynku krajowym powinna przełożyć się chociażby na niższe ceny chleba w Kazachstanie. Tymczasem przeczą temu dane statystyczne. Dla przykładu cena chleba w tym kraju w styczniu 2023 roku wzrosła o 19,4 proc. r/r. Przypomina to sytuację w Polsce. Niskim cenom pszenicy w skupach zbóż wcale nie towarzyszy obniżka ceny chleba. Na nią w większym stopniu mają wpływ koszty transportu i energii.

Problem zaburzeń na kazachstańskim rynku pszenicy i działania władz w tym zakresie wydają się być mimo wszystko bardzo złożone. Paradoksalnie relatywnie duży import pszenicy w Kazachstanie i zniechęcenie części lokalnych producentów do ograniczenia upraw tego typu może mieć także pozytywne skutki. Do wyprodukowania 1 kg pszenicy potrzeba od 900 do 2000 litrów wody. Zmniejszenie produkcji lokalnej mogłoby więc częściowo ograniczać niedobór wody w Kazachstanie.

