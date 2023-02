Rosyjski budżet trzeszczy w szwach. Krach jest coraz bliżej

Rosyjska gospodarka ma wielkie kłopoty. Musi się zmagać z zaopatrzeniem armii, a na dodatek coraz bardziej dotkliwe są zachodnie sankcje. Czy jednym z wyjść z tej sytuacji są kolejne daniny? Mówi o tym doktor nauk ekonomicznych Igor Burakowski, ukraiński analityk ekonomiczny.

Rosyjski budżet jeszcze się trzyma, mimo gigantycznych wydatków wojennych. Ekonomista Igor Burakowski daje mu jednak maksymalnie rok trwania w obecnym wymiarze. Potem musi nastąpić krach.

Dochody ze sprzedaży ropy i gazu bardzo się zmniejszają. Putin więc chce wykorzystywać środki z zapasowego funduszu „dobrobytu”. To jednak wedle ekonomistów ślepa uliczka.

Sposobem na zapełnienie rosyjskiego budżetu ma być jednorazowa danina od firm.

Czy sankcje doprowadziły rosyjską gospodarkę do kryzysu? Różne źródła wykazują, że rosyjski budżet trzeszczy w szwach. Dowodem tego jest gigantyczny, liczony już w miliardach dolarów, deficyt. Rosja jednak ma fundusz narodowego bezpieczeństwa stworzony z wcześniejszych dochodów. Jak długo można z tej „poduszki” korzystać?

- Rosyjska statystyka jest niewiarygodna. Dlatego trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Obecnie „fundusz narodowego dobrobytu” to jest około 10 bilionów rubli - ok. 130 miliardów dolarów. Jeszcze rok temu na tym koncie było ok. 180 miliardów dolarów. Rezerwy są podzielone na dwie części. Mniej więcej połowa to zasoby żywej gotówki, w różnych walutach wymienialnych oraz złoto. Te środki można szybko wykorzystać w bieżącym finansowaniu wojny. Pozostała część to papiery wartościowe, akcje firm.

Szybka wymiana tych aktywów byłaby związana z gigantycznymi stratami w ich nominalnej wartości. Tegoroczny deficyt budżetu Rosji to około (licząc w dolarach) 43 miliardów dolarów. Czyli tych zapasów finansowych Rosji powinno starczyć jeszcze do końca przyszłego roku.

Bardzo ważny dla Moskwy jest poziom światowych cen na ropę naftową oraz możliwości sprzedaży tego surowca na światowych rynkach. W styczniu cena rosyjskiej ropy osiągnęła absolutne dno – 49 dolarów za baryłkę. Rok temu było to nawet 114 dolarów.

Od piątego lutego wprowadzono embargo na rosyjskie produkty naftowe. To jeszcze bardziej uderzy we wpływy budżetowe. Główni obecnie odbiorcy ropy rosyjskiej, Chiny i Indie, same są producentami wyrobów pochodnych ropy. Nie będą więc zainteresowani importem tego towaru z Rosji.

Jeśli cena na ropę nadal będzie się obniżać, to deficyt budżetowy będzie się zwiększał. To władze rosyjskie doskonale rozumieją. Należy się więc spodziewać jakichś działań kompensacyjnych. To mogą być choćby obligacje wojenne, które będą sprzedawane w szkołach, na ulicach, w urzędach. Nastąpi też analiza budżetu pod kątem dalszych oszczędności. Obecnie 35 proc. jawnego budżetu na rok 2023 to wydatki wojenne. Na dodatek 40 proc. rosyjskiego budżetu jest… tajne. Pewnie to też jakaś ukryta forma pomocy armii.

Obecnie sankcje uderzają przede wszystkim w ludność, a nie w wojskowy potencjał Rosji

Potem przyjdzie czas na odbieranie pieniędzy instytucjom państwowym, urzędom, lekarzom, nauce, oświacie, emerytom. Pewnie będą zmniejszane wypłaty, tolerowane będą też opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń. Wszystko po to, by wojsku i policji środków nie zabrakło. Można więc powiedzieć, że obecnie sankcje uderzają przede wszystkim w ludność, a nie w wojskowy potencjał Rosji.

Jeszcze w ubiegłym roku Putin wydał ukaz zmieniający zasady rozdziału zysków ze sprzedaży ropy. Wcześniej wszystkie ruble ponad ustanowiony limit 45-50 dolarów za baryłkę był przekierowywany do „funduszu dobrobytu”. Teraz te pieniądze idą już bezpośrednio do budżetu. Czyli właśnie na armię i policję. Kolejnym krokiem pewnie będzie pełzająca dewaluacja rubla. To pozwoli na dodruk pustych rubli zwiększających inflację.

Za wcześnie, żeby mówić o kryzysie ekonomicznym w Rosji

Na razie jeszcze za wcześnie jednak, by mówić o kryzysie ekonomicznym Rosji. Choć pierwsze symptomy tego kryzysu już są widoczne. Teraz pozostaje pytanie - jakiego typu będzie to kryzys i jak głęboko dotknie on rosyjską gospodarkę. Świadomi tego rosyjscy decydenci już rozpuszczają jakieś nieoficjalne głosy typu „porozmawiajmy o pokoju bez warunków wstępnych”, „zatrzymajmy wzajemnie wojska”. To objaw słabości tak armii, jak i rosyjskiej gospodarki. Widać wyraźnie, że rosyjska gospodarka nie jest gotowa spełniać roli zaplecza dla walczącej armii. Te problemy będą narastać, a nie zmniejszać się.

Dochody rosyjskie ze sprzedaży ropy zmniejszą się w tym roku o połowę

Dochody rosyjskie ze sprzedaży ropy, w tym roku zmniejszą się o około połowę w stosunku do roku ubiegłego. Część ekonomistów przewiduje, że cena rosyjskiej ropy spadnie o 30 proc., a gazu aż o 40 proc. Czy te dane nie mówią, że ten rok może się stać decydujący dla rosyjskiej gospodarki?

- Jeśli rosyjskie firmy sprzedają ropę po przykładowo 50 dolarów za baryłkę, to nie oznacza, że całe te 50 dol. idzie do budżetu. Bo przecież trzeba dać pracownikom wypłaty, potrzebne jest nowe oprzyrządowanie. Kosztowny jest też sam transport surowca do odbiorców. Te elementy doprowadzają do tego, że nie tylko budżet traci.

Kłopoty mają także firmy zajmujące się wydobyciem surowców. Gdy do tego dodamy zmniejszającą się (w wyniku ustanowienia górnego pułapu cen na rosyjskie surowce przez kraje zachodnie) cenę ropy, to jeśli Rosja chciałaby utrzymać poziom dochodów ze sprzedaży surowców energetycznych na poziomie roku 2021, musiałaby sprzedawać tej ropy czy gazu dwa razy więcej. Ktoś musi to wydobyć, przetransportować, a przede wszystkim należałoby znaleźć nowych odbiorców na zwiększone ilości surowca.

Najważniejszy rynek dla rosyjskiej ropy i gazu, czyli Europa, jest praktycznie zamknięty. Rosja ze swoją ropą może się znaleźć w sytuacji bez wyjścia: surowiec będzie, ale nie będzie go można sprzedać.

Ciosem w firmy wydobywcze będzie też najnowsza decyzja rządowa mówiąca o tym, że poziom podatków od kopalin będzie ustanawiany wedle cen maksymalnych z roku ubiegłego. To znaczy, że ktoś w ważnym gabinecie ustali, iż cena ropy za baryłkę na świecie to 120 dolarów i od tego należy zapłacić podatek. Nikogo ma nie interesować, że rosyjski eksporter będzie musiał sprzedać ropę po 50 dolarów.

W Rosji oficjalnie padły słowa, że niezbędne, prócz podatków, będą „dobrowolne” wpłaty do budżetu ze strony firm. Mówi się o „planie” finansowym takiej „zrzutki”. Miałaby ona sięgnąć 250 miliardów rubli, czyli ok. 14 miliardów złotych. Taką ideę przedstawił na spotkaniu z zarządem rady przemysłowców minister finansów Anton Siłuanow. Czy taka akcja jest realna i czy ona rzeczywiście pomoże rosyjskiemu budżetowi?

- Rosja jest obecnie państwem, gdzie nie działają żadne prawa. To czysta autokracja. Tam reżim może postanowić wszystko. Na krótko pomoże to budżetowi. Największe jednak kapitały firmowe są zamrożone za granicą. Czyli przedsiębiorstwa musiałyby płacić daniny z bieżących obrotów rublowych. To jednak tylko zdecydowanie pogorszy kondycję poszczególnych firm, obarczonych takimi opłatami.

Sama jednak idea takich zobowiązań firm wobec państwa świadczy o słabości rosyjskiej gospodarki. Ograbione z kapitału firmy zaczną po prostu padać. Nawet te największe. Chyba że zwrócą się o pomoc finansową państwa. Wtedy jednak sama idea daniny kompletnie traci sens.

Na dodatek poszczególne firmy borykają się z brakami w kadrze inżynierskiej. Najlepsi fachowcy wyemigrowali w obawie przed przewidywanym spadkiem poziomu życia w Rosji, przed mobilizacją do armii... Już teraz widać, iż tak zwane „zastępowanie importu własną produkcją” spaliło na panewce. Rosji brakuje bowiem nowoczesnych technologii.

Dokumentują to dane statystyczne obrazujące produkcję najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów. I to mimo tego, że z obawy o kompromitację idei „importozameszczenia”, wielka część danych statystycznych została utajniona.

Putin był zaskoczony skalą sankcji i ich przedłużaniem? Przecież Europa, wedle niego, powinna mieć prostą alternatywę: zakupy rosyjskiej ropy i gazu lub „zamarzanie”.

- Wojna na Ukrainie miała się zakończyć w kilka tygodni. Zachód miał trochę protestować, a potem przejść nad wszystkim do porządku dnia. A tu same klęski. Nie dość, że sytuacja na froncie wcale nie zwycięska, to jeszcze na dodatek przybliżanie się NATO do granic Rosji, umocnienie jedności Zachodu, wzmocnienie ukraińskiej armii i jeszcze na dodatek faktyczna strata jakichkolwiek wpływów w Ukrainie, utrata najważniejszych rynków sprzedaży surowców energetycznych, izolacja Rosji od rozwoju technologicznego.

Ponadto cały świat zobaczył, że „druga armia świata” jakby nie była drugą. Putin stracił zaś twarz w oczach całej światowej dyplomacji. A jednocześnie dzięki nowej rosyjskiej emigracji bardzo mocno wzrasta PKB Armenii i Gruzji. Trudno sobie wyobrazić, że o to chodziło Putinowi.