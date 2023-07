Rosyjski region odcięty od świata. Europejska blokada kosztuje 1 mld rubli miesięcznie

Izolacja Królewca od reszty Rosji postępuje. To skutek zachodnich sankcji. Sytuacja stała się jeszcze trudniejsza po tym, jak Litwa ograniczyła możliwość przewozu towarów przez swoje terytorium. Ceny zamienników zachodnich towarów i transportu rosną skokowo, podobnie inflacja.

Obwód królewiecki znalazł się w warunkach „półblokady”. To skutek sankcji zachodnich.

Najszybciej kłopoty objawiły się w dostępie do materiałów budowlanych. Wiele z nich znalazło się na liście sankcyjnej.

Miejscowe firmy stacją się produkować na rynek wewnętrzny. Ale ten (niespełna milion mieszkańców) jest za mały np. dla lokalnego producenta samochodów.

Skutek sankcji to powiększająca się inflacja. Sięga ona w obwodzie nawet 20 proc.

Sankcje uderzyły na początek w przewóz cementu oraz paliw. Tymczasem na promach pływających pomiędzy Petersburgiem i Królewcem brak już miejsca na kolejne towary. Coraz droższe są także bilety lotnicze do Moskwy czy Petersburga.

Ograniczenia i zakazy dotyczące dostaw towarów do eksklawy rozpoczęły się zaraz po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Region faktycznie znalazł się w warunkach półblokady. Jak sobie radzi z tym regionalny biznes?

- To straty wymierne finansowo - mówi tamtejszy, chcący zachować anonimowość ekonomista, pracownik jednej z królewieckich wyższych uczelni. - Jak wyliczają specjaliści, obwód miesięcznie traci na sankcjach i blokadzie około 1 miliarda rubli (wedle aktualnego kursu ok. 50 milionów złotych).

Skutki sankcji widać szczególnie w królewieckim porcie. W roku ubiegłym obroty kontenerowe portu spadły o ponad 90 proc. Władymir Ławrenczuk, dyrektor portu, tak mówił w jednym z wywiadów dla rosyjskich mediów: - Kierunek przepływu towarów zmienił się. Łańcuchy logistyczne zostały zakłócone. Zgodnie z najnowszym pakietem sankcji KE takie ładunki jak metale, torf, węgiel, koks, pellety drzewne i inne, które były przeładowywane przez obiekty portowe, zostały objęte zakazem eksportu do UE.

Pustki w porcie. Nikt nie chce pływać ani jeździć do Królewca

Wiodące światowe morskie linie kontenerowe odmówiły pracy z rosyjskimi ładunkami. Doprowadziło to do katastrofalnego spadku przychodów. Port został zmuszony do przejścia na pracę w niepełnym wymiarze godzin już w połowie czerwca ubiegłego roku. Obecnie sytuację ekonomiczną portu ratuje tylko wzmożony ruch z portu w Petersburgu.

Problemy z transportem dotyczą całej gospodarki regionu. Odczuło to już bardzo mocno budownictwo. To skutek embarga na tranzyt wyrobów z żelaza i stali. Potem przyszła kolej na cement i produkty cementowe, drewno, lakiery i farby, nawozy, szeroką gamę materiałów budowlanych. Po 10 sierpnia ubiegłego roku unijnym zakazem objęto węgiel, a w grudniu rosyjską ropę naftową. Władze obwodowe oszacowały, że zakaz dotknął 40-50 procent towarów transportowanych między regionem a głównym terytorium Rosji.

Komentując całą sytuację rzecznik prezydenta Rosji Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, poradził "mieć nadzieję na najlepsze, ale przygotować się na najgorsze". Co prawda pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska ogłosiła, że tranzyt kolejowy do obwodu jest dozwolony, ale pod "niezbędną kontrolą". Dotyczy to natężenia ruchu i możliwych prób obejścia sankcji. Ponadto zabroniony jest tranzyt towarów i technologii wojskowych oraz podwójnego zastosowania. Następnie nałożono limity na transport kolejowy towarów objętych sankcjami.

Całą nadzieją dla odciętego obwodu pozostał więc tranzyt morski. Tu jednak jest zbyt mało promów. Znów więc odbija się to na cenach. W przewidywalnej przyszłości nie ma planów dostarczenia nowych promów do obwodu królewieckiego.

Roczny przywóz ładunków do obwodu wynosił przed wojną 15 mln ton. Jeden prom może przewieźć 800-900 tys. ton rocznie, a jest ich tylko pięć. Teoretycznie transport do eksklawy wspierają także normalne statki towarowe, ale z jednej strony jest ich za mało, a z drugiej nawet gdyby było ich więcej, to mocy przeładunkowej zabrakłoby w Królewcu, Bałtijsku oraz po drugiej stronie w Ust-Łudze i Petersburgu.

Ciężarówki mają pod górkę. Rosną koszty transportu i stopień jego skomplikowania

Tranzyt utrudnia też biurokracja. Jak przekazują właściciele firm transportowych, którzy chcą się dostać z towarem na promy, muszą oni wypełniać szczegółowe deklaracje. Nie tylko powinni dokładnie wpisywać rodzaj towaru, obowiązkiem jest także określenie koloru ciężarówki wjeżdżającej na prom.

Promami można przewozić już tylko naczepy. Ciągniki muszą pokonywać trasę drogową przez Litwę. To podnosi koszty transportu (o ile ciągnik będzie przepuszczony przez litewskich pograniczników) o kolejne 10-15 proc. Do czasu agresji na Ukrainę do regionu wjeżdżało około 450 pojazdów towarowych dziennie. Teraz jest to nie więcej niż 300 ciężarówek.

Właściciele firm transportowych z obwodu mają problem z licencjami na transport po pozostałej części Rosji. Większość pojazdów zarejestrowanych w firmach królewieckich była tu importowana na specjalnych, ulgowych warunkach celnych. Kiedyś nie stanowiło to problemu, bo ciężarówki woziły towary po całej Europie. Teraz ten kierunek zamarł, a wyjazdy do „wielkiej Rosji” są zabronione.

Władze w Moskwie nie chcą się zgodzić na złagodzenie tych przepisów. Tym sposobem, jak wyliczają statystycy, około trzech tysięcy ciężarówek (z czterech tysięcy ogółem) nie ma prawa przewozić towarów do Moskwy czy Petersburga.

Ci zaś, którzy uzyskają jednak prawo przewozu towarów przez Litwę, borykają się ze znacznym wzrostem cen polis ubezpieczeniowych. To wynik wygaśnięcia dwustronnych umów o wzajemnym uznawaniu rosyjskich i europejskich „Zielonych Kart”. Wcześniej ubezpieczenie wynosiło około 60 tysięcy rubli (ok. 3000 zł) za ciężarówkę rocznie, a teraz koszt ubezpieczenia ciężarówki wynosi nawet 1700-2000 euro za rok. Efektem jest ucieczka transportowców do pozostałej części Rosji. Tam przynajmniej mogą liczyć na przewozy wewnątrzrosyjskie.