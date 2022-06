Rosyjskie cyberataki zakłócają pracę instytucji i przedsiębiorstw na Litwie

Powiązani z Rosją hakerzy przeprowadzili w poniedziałek ataki na litewskie instytucje państwowe i przedsiębiorstwa. Do ataków przyznała się grupa Killnet, która przekazała, że jest to zemsta za ograniczenie przez Litwę tranzytu z i do Kaliningradu.

Szef Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa Jonas Skardinskas w komunikacie nie wykluczył, że "w najbliższych dniach nadal będzie dochodzić do ataków o podobnej lub większej intensywności, zwłaszcza w sektorze transportowym, energetycznym i finansowym".

W komunikacie przekazano, że obecnie "ustalane są podmioty najbardziej narażone na ataki, stosuje się dodatkowe środki bezpieczeństwa i trwa współpraca z dostępnymi międzynarodowymi dostawcami usług internetowych w celu znalezienia rozwiązań pozwalających opanować sytuację".

Nasilenie cyberataków na Litwie obserwowane jest od ubiegłego tygodnia. Ich ofiarą padły m.in. Koleje Litewskie, litewski operator systemu przesyłowego energii elektrycznej Litgrid, Państwowa Inspekcja Podatkowa.

"Ataki są różnorodne. Niektóre z nich są bardziej wyrafinowane, inne mniej. Dokonywane są przez cały czas, ale jak dotąd nie odnotowaliśmy zbyt dużych zakłóceń" - zapewnił Skardinskas.

Od 18 czerwca zaczął obowiązywać zakaz tranzytu kolejowego stali i wyrobów z metali żelaznych między Kaliningradem a pozostałymi częściami Rosji przez Litwę. Jest to wynik sankcji UE nałożonych na Rosję z powodu jej inwazji na Ukrainę. Rosja oskarżyła Litwę o wstrzymanie tranzytu i zapowiedziała działania odwetowe. Litwa podkreśla, że ograniczenie tranzytu to nie są jej działania, lecz skutki czwartego pakietu sankcji unijnych, oraz zapewnia, że nie zamierza wprowadzać blokady rosyjskiej eksklawy.