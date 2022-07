Rosyjskie firmy uciekają z kraju. Przystań znalazły u sąsiada

Rosyjski biznes szuka bezpiecznych miejsc, które w dobie sankcji pozwolą kontynuować działalność. Jednym z kierunków obieranych przez Rosjan jest Kazachstan. Władze tego kraju chętnie przyjmują rosyjski biznes. Jednak napływ firm i ludności z Rosji to także źródło komplikacji.

Po wybuchu wojny na Ukrainie w Kazachstanie notuje się najwyższy co najmniej od początku ubiegłego roku przyrost liczby firm z udziałem kapitału zagranicznego.

Przypływ osób i przedsiębiorstw z Rosji do Kazachstanu to szansa na przyciągnięcie kapitału, zwiększenie liczby nowych podatników i nowe miejsca pracy.

Władze Kazachstanu deklarują otwartość na przyjęcie firm rosyjskich. Wiadomo już jednak o kilku problemach, jakie zrodzi ten eksodus.

Jak wynika z danych statystycznych opublikowanych przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej tylko w pierwszym kwartale 2022 r. z kraju wyjechało 3 880 679 obywateli. Największym zainteresowaniem Rosjan cieszyła się leżąca na terytorium Gruzji, a uznawana przez Kreml za oddzielny podmiot - Abchazja (744 548 osób). Zaraz po niej uplasował się Kazachstan. W pierwszym kwartale wyjechało do niego 204 947 osób. Powodzeniem cieszyły się także m.in. Armenia (134 129), Azerbejdżan (56 475), Uzbekistan (53 084), Tadżykistan (40 054) oraz Gruzja (38 281).

Czytaj także: Kazachstan stawia na Zachód, ale Rosji nie porzuca

Przemieszczaniu się ludności towarzyszą także relokacje firm rosyjskich. Pod koniec czerwca media w Azji Środkowej poświęcały wiele uwagi zjawisku migracji firm rosyjskich do Kazachstanu.

Rosyjski biznes migruje do Kazachstanu

Dyskusję zapoczątkował artykuł zamieszczony na portalu finprom. kz, z którego wynika, że po wybuchu wojny na Ukrainie w Kazachstanie notuje się najwyższy co najmniej od początku ubiegłego roku przyrost liczby firm z udziałem kapitału zagranicznego. Tempo tego wzrostu w styczniu 2021 r. wynosiło 0,6 proc. rok później w tym samym miesiącu 1 proc. Natomiast w marcu, kwietniu i maju przyrost ten wahał się od 3,3 proc do 4 proc. Od stycznia do maja br. w Kazachstanie przybyło około 2,4 tys. podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Większość z nich pochodziła z Rosji: ponad 1,6 tys.

Pod koniec maja liczba podmiotów rosyjskich w Kazachstanie sięgnęła 13 tys. W pierwszej trójce znalazły się także podmioty z Uzbekistanu (205) i Białorusi (ponad 120). Autorzy artykułu przekonują, że przypływ firm z Rosji i Białorusi jest pokłosiem sankcji nałożonych na oba kraje oraz spodziewają się kontynuacji tego trendu w najbliższym czasie.

Po wybuchu wojny na Ukrainie, do Kazachstanu z Rosji przybywały przede wszystkim podmioty związane z branżą IT, które ze względu na charakter działalności odznaczają się dużą mobilnością międzynarodową. Kazachstan stał się interesującym miejscem również dla firm o dużym uzależnieniu od prowadzonego przez nie handlu zagranicznego i międzynarodowych operacji finansowych. Przykładem jest tu chociażby rosyjski producent motocykli Ural Motorcycles. Władze firmy zadecydowały o przeniesieniu się do kazachstańskiego Pietropawłowska ze względu na to, że zależy mu na utrzymaniu relacji handlowych z podmiotami z rynku amerykańskiego.

Przypływ osób i przedsiębiorstw z Rosji do Kazachstanu to z jednej strony szansa na przyciągnięcie kapitału, zwiększenie liczby nowych podatników i teoretycznie nowe miejsca pracy. Kazachskie władze wyrażają otwartość na rozwój relacji gospodarczych z Rosją. Przejawem tego jest udział prezydenta Kasyma Żomarta Tokajewa w czerwcowym, 25. Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Putin zauważył wówczas, że inwestycje rosyjskie w Kazachstanie szacuje się na 17 miliardów dolarów. Ubiegłoroczny handel pomiędzy obu krajami wynosił 25 mld USD. W pierwszym kwartale tego roku osiągnął już kwotę 12 mld. Wedle słów Putina rok 2022 może się zakończyć rekordową sumą w tym względzie.

Serdecznie witamy w Kazchstanie? To nie takie proste

Tokajew stwierdził, że nie ma powodów do obaw jeżeli chodzi o współpracę dwustronną. Wszystko idzie dobrze - zauważył i pokreślił, że „W szczególności pracujemy nad projektami z zakresu przemysłu i rolnictwa. Współpraca inwestycyjna rozwija się stopniowo”.

Media zachodnie podchwyciły tymczasem głównie wypowiedz Tokajewa odnoszącą się do planów nieuznawania przez Kazachstan republik donieckiej i ługańskiej. W gruncie rzeczy to stwierdzenie świadczyło o dużym doświadczeniu dyplomatycznym prezydenta, który dając nadzieję Zachodowi, jednocześnie rozegrał kartę w relacjach z Chinami, którym zależy, by Tajwan nie był postrzegany jako niezależne państwo.

Mimo deklarowanej oficjalnie przez władze Kazachstanu otwartości na przyjęcie firm rosyjskich, wiadomo jednak, że napływ ludności i firm z Rosji do Kazachstanu tworzy przy okazji dla tej środkowoazjatyckiej republiki pewne komplikacje. Zwiększa chociażby popyt na lokalne nieruchomości, co może czynić je mniej dostępnymi cenowo dla przeciętnych Kazachów.

Do Kazachstanu zaczęły się przenosić m.in. rosyjskie firmy transportowe wożące dotychczas towary transportem drogowym pomiędzy Rosją i Unią Europejską. Firmy zaczęły rejestrować swoje ciężarówki w Kazachstanie. Przedsiębiorstwa miejscowe postrzegają je jako swoją konkurencję. Obawiają się także, że przybysze mogą pozbawić ich miejsc pracy.

Międzynarodowy transport samochodowy jest realizowany w oparciu o zezwolenia na wykonywanie przewozów. Dotychczas kazachstańscy przewoźnicy mieli takich zezwoleń więcej niż wykorzystywali. Pojawia się w związku z tym obawa, że napływ przewoźników z Rosji może wywołać niedobór tych zezwoleń.

Problemy rosyjskich i białoruskich przewoźników wywołały również konieczność zmiany niektórych przepisów kazachstańskich. W czerwcu tamtejsze Ministerstwo Przemysłu i Rozwoju Infrastruktury zapowiedziało zniesienie zakazu zmiany ciągnika w międzynarodowym przewozie towarów w odniesieniu do przewoźników białoruskich i rosyjskich do 1 stycznia 2023 r. Resort wyjaśnił, że decyzja została podjęta "w wyniku dobrej woli w wyniku negocjacji między szefami rządów Rosji i Kazachstanu".

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma