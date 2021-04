Rosyjskie samoloty pojawią się na Białorusi już latem

Rosyjskie i białoruskie siły powietrzne już latem br. rozpoczną dyżury bojowe na terytorium Białorusi – zapowiedział dowódca sił powietrznych i wojsk obrony przeciwlotniczej tego kraju generał Ihar Hołub.

"Latem na jednym z naszych lotnisk na Białorusi rozpocznie się wspólny dyżur bojowy sił powietrznych i obrony przeciwlotniczej Białorusi oraz Powietrzno-Kosmicznych Sił Federacji Rosyjskiej" - poinformował Hołub, cytowany przez agencję Interfax.

Ma to być "praktyczną realizacją" porozumień ministrów obrony obu krajów z końca ubiegłego roku o planie działań w ramach wspólnego regionalnego systemu obrony przeciwlotniczej.

W marcu Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że Rosja mogłaby umieścić na Białorusi swoje samoloty, by "latali nimi razem Rosjanie i Białorusini".

"Baz nie trzeba tworzyć, po co tracić na to pieniądze" - powiedział wówczas Łukaszenka. "Dajcie nam te samoloty" - proponował. Rosja od lat dążyła do umieszczenia na Białorusi swojej bazy lotniczej, jednak spotykało się to z odmową Mińska.

Na Białorusi działają obecnie dwie rosyjskie bazy wojskowe - stacja radiolokacyjna w Hancewiczach i punkt łączności marynarki wojennej w okolicy Wilejki.