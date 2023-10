Rozgrywka o wpływy na Kaukazie. Rosja jest gotowa nawet wywołać wojnę

Na 5 października w hiszpańskiej Granadzie zaplanowane są rozmowy przywódców Azerbejdżanu i Armenii, pod auspicjami UE, dotyczące przyszłości Górskiego Karabachu. Po ostatnich działaniach wojsk azerskich w eksklawie karabaskiej to „parapaństwo” przestało oficjalnie istnieć.

Azerbejdżan anektuje cały Karabach. Ormianie uciekają.

Demonstracje antyrządowe w Erywaniu ucichły, bo wszyscy pomagają uchodźcom.

Kaukaz jest nowym przedmiotem ogólnoświatowej, geopolitycznej gry. Co z tego wszystkiego wyniknie? O tym w naszej analizie.

Azerbejdżan przejął w całości kontrolę nad, zbuntowaną od roku 1991, prowincją. Władze w Baku obiecują co prawda pokojową integrację ludności Karabachu w Azerbejdżanie, ale już ponad 60 tysięcy Ormian uciekło z prowincji do Armenii. Ostateczna likwidacja samodzielności regionu miała miejsce w dniach 19-20 września. Wojsko azerbejdżańskie, przy bierności rosyjskiego kontyngentu rozjemczego (choć ostrzał azerski doprowadził także do śmierci kilkunastu żołnierzy rosyjskich), zniszczyło siły zbrojne karabaskich Ormian. Lokalnie jednak ciągle dochodzi do walk.

Część sił ormiańskich odmówiła bowiem podporządkowania się rozkazom złożenia broni. Trudno jednak założyć, iż dojdzie do jakiejś formy walki partyzanckiej, jeśli z Karabachu wyjadą wszyscy Ormianie. Oficjalna narracja azerska mówi o pełnym sukcesie operacji. Już teraz ogłoszono, że w Baku nie przewidują żadnej odrębności administracyjnej Górskiego Karabachu. Operacja Azerbejdżanu cieszy się także poparciem (choć tylko werbalnym) Turcji.

Karabaski klincz władz Armenii: uznać władzę Azerbejdżanu nad Karabachem, ale nie porzucić rodaków

W trudnej sytuacji politycznej znalazł się w związku z sytuacją w Karabachu rząd Armenii. Z jednej strony władze w Erywaniu uznały nienaruszalność granic Azerbejdżanu, ale z drugiej strony mieszkańcy Karabachu to przecież Ormianie. Premier Nikol Paszynian w orędziu do narodu ostrzegł władze w Baku przed czystkami etnicznymi. Jednocześnie zapewnił, że Armenia nie da się wciągnąć w konflikt. Armeńskie MSZ domagało się wypełniania przez siły rosyjskie w Górskim Karabachu zobowiązań do zagwarantowania przestrzegania rozejmu. Bez skutku. To skutkuje narastaniem nieufności do działań Rosji. Mówi o tym Akop Badalyan, analityk związany z armeńskim centrum lragir.am:

- Niechęć wobec Rosji narasta już od roku 2020, gdy Rosjanie nie zrobili nic przeciw działaniom azerskiej armii wobec Karabachu. Teraz ta niechęć jeszcze wzrasta. Tym bardziej, że bez cichego przyzwolenia Rosjan do intensyfikacji działań ze strony azerskiej by pewnie nie doszło. A to przecież akurat Rosja formalnie brała odpowiedzialność traktatową za bezpieczeństwo Karabachu, po zakończeniu działań wojennych jesienią 2020 roku. Na traktatach kończących tamtą wojnę znajduje się także podpis Putina. Ta niechęć wobec Moskwy połączona jest jednak z jakąś dozą rezygnacji na zasadzie: Rosjanie nas zawiedli, ale i nikt inny nam realnie nie pomógł.

Premier Paszynian jest obecnie pod wielkim naciskiem, niezadowolonych z utraty Karabachu, rodaków. Ta sytuacja jest już obecnie wykorzystywana propagandowo przez opozycję armeńską, która krytykuje Paszyniana za „zdradę”. 19 września rozpoczęły się burzliwe manifestacje w Erywaniu. Ich charakter można określić jako antyrządowe, ale i jednocześnie (w mniejszym zakresie) antyrosyjskie. Władze Armenii są oskarżane o zdradę interesów Ormian w Karabachu. Nie należy wykluczać, że protesty nasilą się w przypadku dalszego napływu uchodźców z Górskiego Karabachu. Ogłoszono oficjalnie, że Armenia ma przygotowane miejsca dla 40 tysięcy osób uciekających z Karabachu.

Uciekinierów może być jednak dużo więcej. Już bowiem naliczono ich ponad 60 tysięcy. Część z nich chce emigrować dalej. Problem uchodźców wydaje się także bardzo trudny do rozwiązania dla władz Armenii. To nagłe i długotrwałe obciążenie wszelkich wydatków socjalnych. Obecnie jednak demonstracje wygasają. Jak twierdzi Badalyan:

- Demonstracje były bardzo poważne w pierwszych dniach wojny w Karabachu. Potem jednak ucichły. Opozycja organizująca protesty wyjaśniła, iż Ormianie zamiast demonstrować rzucili się pomagać uciekinierom z Karabachu. Bo choć władze też starają się pomagać uciekinierom, to do pomocy rzuciło się całe społeczeństwo. Należy jednak założyć, że duża grupa spośród uciekinierów wyjedzie dalej. Pewnie najwięcej z nich do Rosji. Bo tam mają rodziny, znajomych. Wielu z mieszkańców Karabachu już wcześniej otrzymało rosyjskie paszporty. Jakaś część wyjedzie też pewnie do Francji, gdzie również jest duża armeńska diaspora, utrzymująca ożywione kontakty z rodzinami w ojczyźnie.

Wojna wygrana 30 lat temu, wojna przegrana obecnie

W wyniku wygranej przez Ormian krwawej wojny na początku lat dziewięćdziesiątych Górski Karabach stał się quasi-niezależnym państwem. Wspieranym, choć nieuznanym formalnie, przez samą Armenię. Sam Karabach to biedny, rolniczy region. Na dodatek zewsząd otaczają go wysokie góry. Walki wokół niego nie mają podłoża gospodarczego. To z jednej strony wyraz wzajemnej nienawiści dwóch narodów, a z drugiej strony legalistyczne stanowisko Azerbejdżanu.

Władze w Baku stoją na stanowisku nienaruszalności swoich granic, co jest przecież zgodne z prawem międzynarodowym. Terytorium eksklawy stanowiła cała dawna republika Karabachu oraz osiem prowincji wokół niej. Ten stan utrzymywał się do jesieni 2020 roku. Wtedy to wojska azerskie odbiły ponad 2/3 straconych terenów. Zawieszenie broni pomiędzy stronami mieli nadzorować żołnierze rosyjscy oraz tureccy obserwatorzy. Pod naciskiem Baku władze w Erywaniu zgodziły się wtedy uznać oficjalne granice Azerbejdżanu, wedle stanu z roku 1991, czyli z Karabachem w składzie Azerbejdżanu. Tym sposobem sprawa Karabachu stawała się już tylko kwestią wewnętrzną Azerbejdżanu. Na dodatek region ten znalazł się w stanie faktycznej blokady. Wszystkie drogi prowadzące do Armenii zostały przecięte przez wojska azerskie.

Azerbejdżanowi sprzyjają obecnie narastające napięcia między Rosją a Armenią. To jeden z powodów absolutnej bierności rosyjskich, tak zwanych „sił pokojowych”. Jedynym oparciem dla władz w Erywaniu wydają się państwa zachodnie. Tyle że do Europy czy tym bardziej Ameryki jest daleko. Armenii nie sprzyja także różnica w potencjałach gospodarczych i demograficznych. Azerbejdżan to ponad 10 milionów ludzi oraz 55 miliardów rocznego PKB. Armenia to tylko niecałe trzy miliony mieszkańców oraz 14 miliardów wytworzonego PKB. Głównym działem gospodarki jest w Armenii rolnictwo oraz wydobycie rud miedzi, molibdenu, cynku, ołowiu. Azerowie zaś to kraj opierający gospodarkę na eksporcie ropy i gazu.

Likwidacja niezależnego Górskiego Karabachu pozbawia Moskwę jednego z elementów wpływu na region. To także cios w prestiż rosyjskiej polityki zagranicznej. Muszą więc teraz władze rosyjskie tworzyć inne mechanizmy nacisku. Moskwa bowiem ani myśli wycofywać się z południowego Kaukazu. Według oświadczeń Ławrowa bardzo prawdopodobna jest akceptacja klęski Ormian, ale sfinalizowana porozumieniem politycznym, zapewniającym Rosji możliwość zachowania wpływów w regionie. Przy słabości wpływów w Armenii, Iranu (południowy sąsiad) pozostaje jednak dla Moskwy problemem neutralizowanie potężnej Turcji, która wcale nie ma zamiaru wycofać się z prób wypchnięcia Rosji z regionu.

Odzyskanie Górskiego Karabachu przez Azerbejdżan to bowiem przejaw rosnącej pozycji Turcji w regionie. Groźna dla równowagi politycznej w regionie wydaje się także azerska inicjatywa utworzenia tak zwanego korytarza zangezurskiego, czyli wiodącego przez terytorium Armenii, eksterytorialnego szlaku komunikacyjnego, łączącego Baku z wciśniętą pomiędzy Turcję i Armenią enklawą azerską w Nachiczewanie. Taka akcja musiałaby całkowicie zdestabilizować sytuację na Kaukazie. Uruchomienie zaś „korytarza” wzmocniłoby sojusz Baku z Ankarą. Taką sytuacją zaniepokojony jest jednak nie tylko Zachód, ale i sąsiedni Iran.

Upadek Paszyniana (o czym głośno mówili organizatorzy demonstracji z 19-20 września) podniósłby ryzyko eskalacji konfliktu. Bruksela i Waszyngton nalegają więc na deeskalację i pokojowe rozwiązanie konfliktu. W upadek obecnej władzy armeńskiej niezbyt też wierzy Akop Badalyan:

- Wielkim ułatwieniem dla Moskwy byłoby co prawda obalenie prozachodniego rządu Paszyniana i zastąpienie go politykami z ugrupowań prorosyjskich. Nawet sama Rosja nie może być jednak pewna, jaki reżim by się wyłonił po ewentualnym usunięciu Paszyniana. Tym bardziej Zachód nie jest zainteresowany zmianami na szczytach władz w Erywaniu. A organizująca demonstracje opozycja nie przedstawiała żadnej klarownej perspektywy swoich działań, gdyby udało im się zmienić premiera na drodze demonstracji i protestów. Przejmowanie obecnie władzy to byłoby więc wielkie ryzyko.

Geopolityczna gra wokół Kaukazu. Każdy ma swoje interesy

Wyrazem zaniepokojenia Zachodu sytuacją na Kaukazie były groźby sankcji ze strony USA wobec Azerbejdżanu. Równolegle tak Unia. jak i USA kierują do regionu doraźne programy pomocowe o równowartości kilkudziesięciu milionów euro. Waszyngton podjął się także organizacji międzynarodowej misji obserwacyjnej na terenie Górskiego Karabachu, nadzorującej respektowanie praw ludności cywilnej i ochronę dziedzictwa kulturowego Ormian. Władze w Baku przystały na tę ofertę. Władze azerskie deklarują przyznanie pełni praw obywatelskich karabaskim Ormianom, z wyłączeniem jednak przedstawicieli władz parapaństwa i osób oskarżanych o łamanie prawa Azerbejdżanu.

W tę integrację niezbyt jednak wierzy inny analityk z Erywania Tigran Hovhannisyan:

- W Karabachu pewnie nie zostanie prawie żaden Ormianin. Jeśli do tej pory wyjechało stamtąd około 70 tysięcy Ormian, to zostało ich tam już niewiele ponad 50 tysięcy. Wszyscy oni czekają na dogodny moment do wyjazdu. Nikt nie wierzy w pokojową integrację we wrogim, azerskim państwie. Trudno bowiem uwierzyć w dobrą wolę tych, którzy najechali to terytorium.

Na 5 października w hiszpańskiej Granadzie zaplanowane są rozmowy przywódców Azerbejdżanu i Armenii, pod auspicjami UE. Czy będzie to przełom w sytuacji na Kaukazie południowym? Powątpiewa w to Badalyan. Twierdzi on:

- Pewnie Zachód na tych rozmowach będzie naciskał na jakieś porozumienie pokojowe pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. Można jednak wątpić, by sytuacja została ostatecznie załatwiona. Tak różne są interesy wszystkich stron konfliktu. Pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem są bowiem także kwestie związane z ostateczną delimitacją granicy, sprawa komunikacji tranzytowej z Azerbejdżanu do jego nachiczewańskiej eksklawy. Ponadto cały Kaukaz stał się elementem zapalnym. Jedno spotkanie, nawet zakładając dobrą wolę negocjatorów, niczego nie załatwi. Trzeba bowiem założyć, że wszyscy uczestnicy gry geopolitycznej na Kaukazie będą próbowali ugrać swój interes.

Akop Badalyan twierdzi, że to także gra o mocarstwowość Rosji, która uważa cały region za swoją strefę wpływów. Utrata Kaukazu oznaczałaby dla Rosji bardzo prawdopodobną stratę postradzieckiej Azji Centralnej, na zasadzie efektu domina:

- Moskwa jest gotowa nawet wywołać w regionie wojnę, byle zachować jakąkolwiek szansę na utrzymanie tu wpływów. Z drugiej strony jest rosnąca w siłę Turcja. Zachód zaś pewnie wesprze w jakimś zakresie Turcję, bo to oznacza osłabienie Rosji. Nie należy jednak także wykluczać prób Moskwy i Ankary w kwestii dogadania się, bez patrzenia na reakcję Zachodu. To byłoby dla krajów Kaukazu najbardziej niebezpieczne, gdyż oznaczałoby wpadniecie w strefę wpływów dwóch państw totalitarnych - uważa analityk.

Z opinią Badalyana zgadza się Tigran Hovhannisyan:

- Paszynian stara się balansować wpływy. Jednym z elementów tego balansu są próby bezpośredniego kontaktu z Turcją. Jak na razie jednak nic nie wskazuje na to, że Turcja jest gotowa podjąć jakikolwiek dialog z władzami Armenii. Ankara czeka bowiem na rozstrzygnięcia globalne. Zarazem Erdogan chciałby Armenię uczynić elementem targu z Zachodem i Rosją.

W tej całej geopolitycznej rozgrywce Karabach i jego mieszkańcy stali się co najwyżej przedmiotem. Przyszłość regionu rysuje się jako część coraz bardziej centralistycznego Azerbejdżanu. Wiele też wskazuje, że uciekający z eksklawy Ormianie raczej już tam nie wrócą. Będą się bali represji ze strony władz z Baku. Na dodatek Azerbejdżan będzie musiał wyłożyć mnóstwo pieniędzy na ponowne zasiedlenie opustoszałego regionu przez swoich obywateli. Będzie też trzeba połączyć zerwane przed trzydziestu laty więzi ekonomiczne, komunikacyjne.