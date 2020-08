Rozmowy o Kanadyjczykach oskarżanych w Chinach, ale bez tematu Huawei

Ministrowie spraw zagranicznych Kanady i Chin rozmawiali o przetrzymywanych w Chinach dwóch Kanadyjczykach. Kanada naciska na umożliwienie im kontaktu z rodzinami. Chiny zaś wyjątkowo nie wspomniały o Huawei.

Kanadyjskie media analizują możliwe skutki wtorkowego spotkania ministrów spraw zagranicznych Kanady i Chin, François-Philippe'a Champagne i Wanga Yi w Rzymie. To pierwsze spotkanie obu ministrów od listopada ub.r.

Relacje Kanady z Chinami gwałtownie się pogorszyły, gdy w grudniu 2018 r. Kanada zatrzymała na wniosek USA wiceprezes Huawei Meng Wanzhou. Chińskie władze w odwecie aresztowały Michaela Kovriga i Michaela Spavora, Kanadyjczyków oskarżonych w czerwcu br. o szpiegostwo. Agencja Reutera zaś podała, że rząd Kanady celowo odsuwa decyzje w sprawie dopuszczenia Huawei do rynku telefonii 5G, by kanadyjskie firmy same zrezygnowały z chińskiej technologii, bez stwarzania zagrożenia dla przetrzymywanych w Chinach Kanadyjczyków.

Jak podkreślały kanadyjskie media, w chińskim komunikacie po rozmowach ważne było to, co zostało pominięte: nie wspomina on bezpośrednio o Meng i Huawei. W komunikacie kanadyjskiego MSZ po spotkaniu w Rzymie napisano, że rozmawiano o międzynarodowej współpracy w sprawie koronawirusa. Champagne powtórzył, że problem Spavora i Kovriga pozostaje "sprawą najwyższej wagi", Kanada wezwała Chiny do uwolnienia obu swoich obywateli.

Kanadyjski minister "podniósł szereg spornych tematów" w relacjach Kanada-Chiny, o których Kanada jest skłonna rozmawiać, choć nie zmienia stanowiska. Z kolei komunikat chińskiego MSZ mówi o 50. rocznicy nawiązania kontaktów dyplomatycznych między Kanadą a ChRL i że "nie ma poważnego historycznego sporu ani konfliktu interesów między Chinami a Kanadą, chociaż zatrzymanie przez Kanadę chińskiego obywatela bez powodu spowodowało poważne trudności w relacjach dwustronnych".

Chiński komunikat zawiera też wieloznaczne zdanie: "chińskie powiedzenie mówi, że ktokolwiek zaczął spór powinien go zakończyć, strona kanadyjska powinna zrozumieć to we właściwy sposób; istnieją nadzieje, że Kanada będzie postępować jako niezależny kraj i podejmie decyzje tak szybko, jak to możliwe, by usunąć główną przeszkodę w rozwoju relacji między Chinami a Kanadą".

Prawnicy Meng złożyli miesiąc temu w sądzie dokumenty, w których zarzucają prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi "zatruwanie" procesu ekstradycyjnego i używanie Meng jako "karty przetargowej" w negocjacjach handlowych z Chinami.

Tymczasem tuż przed rozmowami obu ministrów sąd w Vancouver odrzucił wniosek prawników Meng o pełne odtajnienie dokumentów, zawierających informacje m.in. o współpracy między różnymi służbami - także wywiadem - i zbieraniu dowodów. Sąd uznał, że zaczernione fragmenty przekazanych wcześniej obronie dokumentów nie zawierają informacji istotnych choćby marginalnie, "a nawet gdyby zawierały - choć tak nie jest - to sąd uznałby, że ich udostępnienie przyniosłoby szkody". Wcześniej, pod koniec maja br. sąd orzekł, że proces ekstradycyjny Meng może być prowadzony, ponieważ 13 zarzutów stawianych przez USA jest konsekwencją czynów uznawanych za przestępstwo także w Kanadzie.

Premier Kanady Justin Trudeau powtarzał wielokrotnie, że zatrzymanie kanadyjskich obywateli jest "arbitralne", a kanadyjski system prawny gwarantuje niezależność sądów od polityki.

Agencja Reutera podała w środę, że choć Kanada jest jedynym krajem sojuszu wywiadowczego Five Eyes (Kanada, USA, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia), który formalnie nie zablokował Huawei dostępu do krajowego rynku telefonii 5G, to w istocie podjęła już takie działania, odkładając oficjalną decyzję tak długo, że firmy telekomunikacyjne w Kanadzie musiały zrezygnować z dostaw sprzętu Huawei. Reuters powołuje się na "sześć wysoko postawionych źródeł", które twierdzą, że taka strategia pozwala Kanadzie nie stawać ani po stronie USA, ani po stronie Chin w sporze tych krajów o Huawei.

Agencja cytowała anonimowego rozmówcę, który ocenił, że "brak rozwiązania w sposób oczywisty rozwiąże wszystkie problemy". Kanadyjskie firmy, wobec ciągłego oczekiwania na decyzje rządu, zdecydowały się na szwedzkich i fińskich dostawców. Kolejne dyplomatyczne źródło powiedziało Reutersowi, że "gdyby nie chodziło o obu Michaelów (Kovriga i Spavora - PAP), Kanada już dawno by stwierdziła, że nie będzie używać technologii Huawei".

Z Toronto Anna Lach