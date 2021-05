Różne podejście krajów do szczepionek firmy Johnson & Johnson

Powołany przez rząd Norwegii komitet ekspertów wydał w poniedziałek (10 maja) opinię, w której odradził stosowanie szczepionek wektorowych firm AstraZeneca i Johnson & Johnson. Z kolei w Niemczech szczepionka firmy Johnson & Johnson dostępna dla wszystkich dorosłych. O tym, jak stosować konkretne szczepionki, decydują władze poszczególnych państw UE.

"Ogólnie szczepionki wektorowe wykazują skuteczność przeciwko Covid-19. Zalecenie, aby ich nie włączać do programu szczepień wynika z dobrej sytuacji epidemicznej w Norwegii" - stwierdza w raporcie komitet ekspertów w Norwegii.

Rząd Norwegii podjął decyzję o wydłużeniu okresu między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionek firm Pfizer i Moderna. Ma to spowodować, że młodsza część populacji szybciej rozpocznie przyjmowanie tych preparatów.

Komitet ekspertów stwierdził również, że rozsądne będzie danie pierwszeństwa w szczepieniach grupie w wieku 18-25 lat ze względu na dużą częstotliwość kontaktów tych osób w okresie letnim.

Eksperci zalecają także, aby dopuszczono możliwość dobrowolnego przyjęcia szczepionek wektorowych. Niewykorzystane preparaty mają trafić do magazynu i zostać użyte w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej w Norwegii lub kłopotów z dostawami innych szczepionek.

Jak oszacowano, wstrzymanie stosowania szczepionek firm AstraZeneca i Johnson & Johnson spowoduje dwutygodniowe opóźnienie programu szczepień.

Norweski rząd 11 marca wstrzymał szczepienia preparatem firmy AstraZeneca po doniesieniach o przypadkach zakrzepów krwi u zaszczepionych osób. Natomiast szczepionka Johnson & Johnson nie została w Norwegii ostatecznie wprowadzona.



W Niemczech szczepionka firmy Johnson & Johnson dostępna dla wszystkich dorosłych.



Wcześniej władze federalne i krajów związkowych uzgodniły, że szczepionka amerykańskiego producenta będzie podawana zasadniczo osobom powyżej 60. roku życia, ale także osobom młodszym, jeśli wyrażą takie życzenie i konsultacja lekarska nie wykaże przeciwwskazań.



Jak wyjaśnił Spahn, decyzja o szerokim udostępnieniu preparatu J&J wynika z faktu, że już ponad 60 proc. osób w wieku powyżej 60 lat otrzymało dotąd pierwszą dawkę. Wszystkie osoby w tej grupie wiekowej chcące przyjąć szczepionkę powinny ją otrzymać do przełomu maja i czerwca - zaznaczył.



Do końca drugiego kwartału do Niemiec ma dotrzeć 10 mln dawek szczepionki J&J, więc ten preparat powinien być szeroko dostępny, również poza grupami priorytetowymi - powiedział minister.



Zaniepokojenie decyzją rządu wyraziły organizacje pomagające osobom bezdomnym. Werena Rosenke z Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe w rozmowie z agencją dpa wskazała, że odsetek zaszczepionych wśród bezdomnych pozostaje obecnie niski m.in. dlatego, że "w wielu gminach czekano na dostawy szczepionki J&J". Jest to preparat preferowany ze względu na to, że wymaga podania tylko jednej dawki.



Możliwe przypadki zakrzepicy



W piątek Europejska Agencja Leków (EMA) zakończyła badanie rzadkich przypadków nietypowych zakrzepów krwi po przyjęciu szczepionki J&J. EMA zaleciła uzupełnienie ulotki informacyjnej produktu o wiadomość o możliwym wystąpieniu zakrzepów krwi u pacjentów z małopłytkowością. Podtrzymała jednocześnie ogólną rekomendację, według której korzyści ze stosowania tego preparatu przewyższają związane z nim ryzyka.



O tym, jak stosować konkretne szczepionki, decydują władze poszczególnych państw UE.



Spahn w zeszłym tygodniu zapowiedział udostępnienie wszystkim chętnym dorosłym szczepień preparatem firmy AstraZeneca, który w Niemczech stosowany był wcześniej tylko u osób powyżej 60. roku życia.