Rozpad Rosji jest możliwy i to w czasie wojny na Ukrainie

Wojna na Ukrainie stała się kluczowa w rywalizacji Zachodu z Rosją, a jej wynik przesądzi o tym, czy uda się powstrzymać rosyjski imperializm. Dlatego - jak mówi w wywiadzie dla WNP.PL były ambasador Polski w Ukrainie Jan Piekło - Zachód nie przestanie wspierać Kijowa.

Atak Rosji na Ukrainę może doprowadzić ostatecznie do rozpadu Federacji Rosyjskiej ze względu na tendencje separatystyczne i walki rosyjskich elit.

Dla Zachodu wynik wojny w Ukrainie jest kluczowy z punktu widzenia politycznego, ale i gospodarczego.

O współpracy Ukrainy z Polską i z Zachodem rozmawiano w trakcie odbywającej się w Świnoujściu konferencji Baltic Business Forum, której organizatorem jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, a wydarzenie odbywa się pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Czy sądzi pan, że Zachód zaczyna już odczuwać zmęczenie wojną na Ukrainie, a w związku z tym pomoc wojskowa, jak i polityczna będzie mieć swój kres?

- Zmęczenie wojną na Ukrainie już jest. Jest i na Ukrainie, i w świecie zachodnim, i - co ważne - jest również w Rosji. To zmęczenie wynikające z tego, że Rosja nie odnosi żadnych sukcesów, wręcz przeciwnie - ponosi klęski.

Ukraina ma najsilniejszą armię na kontynencie europejskim i NATO powinno zależeć na jej członkostwie

Natomiast elita zachodnia zdaje sobie sprawę, że tu decydują się losy naszego świata, bezpieczeństwa tej części Europy, która jest niezwykle istotna dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki światowej. Stąd ta determinacja, żeby pomóc Ukrainie wygrać tę wojnę i te rzeczy, które do tej pory wydawały niemożliwe, czyli dostarczenie baterii Patriot, czołgów Leopard, artylerii dalekiego zasięgu czy F16, nagle okazują się możliwe.

Można więc powiedzieć, że Ukraina w jakiejś mierze staje się częścią naszego zachodniego świata i armia ukraińska jest w tym momencie najsilniejszą i najbardziej doświadczoną, jeśli chodzi o doświadczenie bojowe, armią na kontynencie europejskim, w związku z tym przyjęcie jej do NATO będzie ogromną korzyścią przede wszystkim dla NATO.

Jednak czy wszyscy członkowie NATO będą zgodni, żeby nie przeciągać procesu członkostwa i faktycznie, gdy skończy się wojna, wprowadzić Ukrainę do NATO, zwłaszcza w momencie, kiedy Rosja przegra wojnę i będzie słaba?

- Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że Ukraina powinna zostać członkiem NATO, nie sprecyzował ram czasowych, ale to jest ważne stwierdzenie. Padają również znaczące deklaracje ze strony wysokich rangą polityków europejskich i amerykańskich, że na szczycie NATO w Wilnie musi zapaść wiążąca decyzja i nie mogą nią być kolejne gwarancje bezpieczeństwa - jak to było w przypadku Memorandum Budapeszteńskiego, tylko musi to być perspektywa członkostwa w NATO.

Na szczycie NATO w Wilnie powinno dojść do wiążącej decyzji na temat przyszłości Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim

Ukraina dostaje szerokie wsparcie ze strony Zachodu w postaci broni, ćwiczeń, jednak cały czas to za mało, żeby Rosję wyprzeć ze swojego terytorium i zmusić ją do pokoju, ale nie na warunkach rosyjskich. Czy sądzi pan, że Zachód w końcu się przełamie i da Ukrainie tyle wsparcia, ile potrzeba, żeby tę wojnę wygrać?

- Myślę, że jeżeli chodzi o perspektywę przegranej Rosji, należy tu wziąć pod uwagę jeszcze jedną kwestię. Rosja jest dyktaturą i w sytuacji, w której Putin jako przywódca państwa przegrywa, nie daje ludziom tego, co im obiecał, to musi ponieść tego konsekwencje, co oznacza, że albo będzie musiał odejść, albo zostanie wyeliminowany.

Tylko kiedy to się zdarzy, skoro wojna się przeciąga?

- Trudno to jednoznacznie stwierdzić, natomiast sytuacja dojrzewa do tego, żeby stało się to szybko. Amerykański ekspert polskiego pochodzenia, Janusz Bugajski, napisał książkę, w której zapowiedział rozpad Federacji Rosyjskiej.

Myślę, że to jest scenariusz, który nas czeka i ten rozpad Federacji Rosyjskiej zahamuje imperialistyczne próby zdobycia innych terytoriów. To jednak proces, nad którym trudno będzie zachować kontrolę. Zachód byłby zapewne zainteresowany, żeby nie doszło do takiego rozpadu Rosji, który by zagroził bezpieczeństwu całego świata. Myślę, że dlatego zastanawia się nad tym i przygotowuje jakiś scenariusz na wypadek rozpadu Federacji Rosyjskiej.

A jak ten rozpad miałby wyglądać? Rosja rozpadnie się na swoje republiki?

- W Rosji mamy pewne tendencje separatystyczne i one zawsze były, mówię głównie o Kaukazie, pamiętamy przecież Czeczenię. Pewne tradycje separatystyczne mamy także na Syberii. Syberia kiedyś miała pomysł, żeby stworzyć własną federację i nie być częścią Rosji, nawet były jakieś rozmowy z rządem Stanów Zjednoczonych na ten temat, które odbyły się tuż po I wojnie światowej.

Rozpad Federacji Rosyjskiej to najbardziej prawdopodobny efekt ataku Rosji na Ukrainę

- Rozpad Rosji może więc być wynikiem tendencji separatystycznych, ale także walki politycznej pomiędzy różnymi elitami rosyjskimi, które zbudowały sobie potężny kapitał, w oparciu o dostęp do środków finansowych i bogactw Rosji w postaci minerałów czy złóż energetycznych i teraz trudno będzie się im z tym rozstać.

Cały czas jednak brakuje tego ostatecznego czynnika decydującego, żeby konflikt zakończyć na korzyść Ukrainy. Czy Ukraina dostanie to decydujące o jej zwycięstwie wsparcie?

- Ukraina dostała już praktycznie 90 proc. tego, co chciała. Ma zapewnione systemowe dostarczanie amunicji, co jest z perspektywy prowadzenia operacji militarnej bardzo ważne. Myślę, że wojna może się zresztą nałożyć na proces demontażu Federacji Rosyjskiej. Kiedy to się zacznie, armia rosyjska może być nadal na terytoriach okupowanych, a rozpad może spowodować paniczną ucieczkę i wycofywanie się wojsk rosyjskich, co w sposób naturalny doprowadzi do oswobodzenia Krymu.