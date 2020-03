Rozpoczęła się telekonferencja przywódców krajów UE w sprawie koronawiursa

We wtorek po godz. 17 rozpoczęła się telekonferencja 27 unijnych przywódców w sprawie koronawiursa. Liderzy mają omówić, jakie działania podjąć w Unii Europejskiej, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby i złagodzić jej wpływ na Wspólnotę.

"Potrzebujemy więcej Europy, mobilizacji państw członkowskich, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, zagwarantować sprzęt medyczny i uzgodnić środki mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu gospodarczego i społecznego na naszych obywateli" - powiedział we wtorek w PE szef Rady Europejskiej Charles Michel.

W telekonferencji bierze udział 27 unijnych przywódców, a także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, szef dyplomacji UE Josep Borrell i prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde.

Rozmowy, mają dotyczyć walki z rozprzestrzenianiem się Covid-19, jak również tego, jaki wpływ będzie miał kryzys na gospodarkę Unii Europejskiej.

W Brukseli mówi się też w ostatnich dniach sporo o możliwości złagodzenia unijnych regulacji dotyczących pomocy publicznej, co miałoby pomóc europejskim przedsiębiorstwom, które znajdą się w ciężkiej sytuacji.

Media zauważają, że pomiędzy krajami UE występują różnice zdań co do tego, jak odpowiedzieć wspólnie na rozprzestrzenianie się choroby. Te różnice mają zostać omówienie podczas telekonferencji.

Przykładowo, Francja, Niemcy i Czechy odmówiły zniesienia kontroli eksportu ochronnego sprzętu medycznego, aby uniknąć niedoborów na swoim terytorium. Austria tymczasem jednostronnie złamała zasadę swobodnego przepływu osób w UE we wtorek, odmawiając wjazdu osobom przybywającym z Włoch, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zakaz ma obowiązywać na razie do 1 kwietnia.

Jest to pierwszy przypadek ograniczenia poruszania się w ramach Strefy Schengen od 2015 r, kiedy część państw wprowadziło je w odpowiedzi na kryzys migracyjny. Jest to również pierwszy raz, gdy kontrole graniczne zostały nałożone ze względów zdrowotnych w UE.

Media odnotowują też, że reakcje na pojawienie się koronawirusa są odmienne w poszczególnych krajach UE - od radykalnego ograniczenia możliwości poruszania się po terytorium, jak to ma miejsce we Włoszech, do wprowadzenia rekomendacji dla obywateli, jak to jest w niektórych krajach.

Unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides wezwała we wtorek w PE państwa członkowskie do lepszej koordynacji. Wskazała, że potrzebna jest solidarność - dzielenie się zasobami, informacjami, sprzętem oraz wiedzą na temat testów na koronawirusa i leczenia.

