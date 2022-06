Rozruchy w Tadżykistanie. Czy grozi nam powtórka z kazachskich zamieszek?

Po styczniowych rozruchach w Kazachstanie majowe wydarzenia w Tadżykistanie skupiły uwagę nie tylko Azji Centralnej, ale i Zachodu. Kolejny, nawet niewielki lokalny konflikt w tym newralgicznym regionie niesie ze sobą ryzyko „efektu domina”, który może spowodować falę podobnych wybuchów społecznych w innych punktach zapalnych, których nie brak w całej Azji.

Styczniowe rozruchy w Kazachstanie zelektryzowały przywódców pozostałych republik Azji Centralnej, którzy zaczęli się obawiać podobnego scenariusza w swoich krajach.

Tadżykistan, rządzony autorytarnie przez prezydenta Emomaliego Rahmona, wydawał się mało zagrożony wybuchem społecznego buntu. Postępujący kryzys gospodarczy spowodował jednak wzrost społecznego niezadowolenia.

Tradycyjnie najbardziej niestabilnym obszarem republiki pozostaje Górskobadachszański Okręg Autonomiczny (GBAO), który niejednokrotnie stawał się już zarzewiem konfliktów społecznych.

Kryzys gospodarczy, wywołany brakiem reform i pogłębiony okresem pandemii oraz zeszłoroczną suszą, a także obecnym wzrostem cen surowców energetycznych oraz załamaniem rynku pracy w Rosji, wywołał wzrost społecznego napięcia. W tej atmosferze wybuch rozruchów był tylko kwestią czasu i przysłowiowej „kropli przepełniającej czarę”.

Zarzewie konfliktu i jego skutki

Takim katalizatorem stała się sprawa antyrządowego aktywisty, którego policja aresztowała w listopadzie 2021 r. - pod zarzutem porwania. Zmarł on w niewyjaśnionych okolicznościach...

Organy ścigania wyraźnie unikały podjęcia śledztwa w tej sprawie, a władze lokalne odrzuciły społeczne żądanie usunięcia z urzędu gubernatora Górskobadachszańskiego Okręgu Autonomicznego (GBAO) Aliszera Mirzonabota i burmistrza Chorogu (stolicy regionu) Rizo Nazarzoda.

14 maja doszło do protestu ok. tysiąca mieszkańców i starć z policją. Ministerstwo spraw wewnętrznych w komunikacie wskazało jako winnego eskalacji konfliktu - lokalnego lidera Mamadbokira Mamadbokirowa, oskarżanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą (przemyt narkotyków, broni i kamieni szlachetnych), której członkowie mieli podburzać tłum do ataku.

Interwencja sił porządkowych skutkowała śmiercią 29-letniego mężczyzny, zastrzelonego podczas próby wtargnięcia do budynku gubernatorstwa. Oficjalnym celem akcji policji było odblokowanie dróg opanowanych przez „grupy kryminalistów”, których zamiarem miało być zdestabilizowanie sytuacji gospodarczej i politycznej oraz doprowadzenie do społecznych zamieszek w całym kraju.

Władze określiły brutalną akcję policji jako „operację antyterrorystyczną”, co w pełni oddaje retorykę propagandy rządowej dla wyjaśniania praktycznej każdej sytuacji konfliktowej. W tym przypadku rząd wykorzystał fakt, że GBAO jest regionem przygranicznym z Afganistanem, a więc bezpośrednio narażonym na wpływy radykalnej ideologii islamskiej. To jednak dość karkołomna próba powiązania afgańskich radykałów, którzy są sunnitami, z szyickimi mieszkańcami tego regionu.

Starcia trwały dwa dni. 18 maja przedstawiciele sił porządkowych ogłosili, że sytuacja jest opanowana. Rządowe dane mówią o dziewięciu zabitych. Radio Ozodi, jedyne niezależne medium powiązane z Radiem Wolna Europa/Radio Liberty, wskazują na co najmniej 21 ofiar śmiertelnych, w tym 1 policjanta.

Ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało też o aresztowaniu ponad 70 członków „grup terrorystycznych”, którzy otrzymali rzekomo broń i amunicję od zagranicznych organizacji terrorystycznych... Próżno jednak oczekiwać wskazania, które to ugrupowania są odpowiedzialne za wspieranie aktów przemocy w republice.

Świat nie chce kolejnego zarzewia konfliktu

Wydarzenia w Tadżykistanie rzadko wywołują reakcje świata zewnętrznego. Tym razem jednak stało się inaczej, zapewne w związku z wojną w Ukrainie, niestabilnością Afganistanu oraz kryzysem żywnościowym i energetycznym.

Kolejny, nawet niewielki lokalny konflikt w tym newralgicznym regionie niesie ze sobą ryzyko „efektu domina”, który może spowodować falę podobnych wybuchów społecznych w innych punktach zapalnych, których nie brak w całej Azji.

Trudno się zatem dziwić, że już 19 maja przedstawiciele misji dyplomatycznych Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii wystosowali wspólne oświadczenie, w którym wyrazili głębokie zaniepokojenie konfliktem i wezwali jego strony do podjęcia działań na rzecz deeskalacji oraz powstrzymania się od nadmiernego używania siły i podżegania do przemocy.

Również Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guteress wezwał strony do powstrzymania się od przemocy i znalezienia pokojowego rozwiązania.

Nie należy oczywiście oczekiwać reakcji prezydenta Rahmona przychylnej wobec zachodniego stanowiska. Wynika to ze specyfiki jego rządów, nie dopuszczających liczenia się z opinią zewnętrznych aktorów (nawet rosyjskiego, co już obserwowaliśmy w przeszłości) czy organizacji międzynarodowych. Niemniej, obecna niezwykle trudna i złożona sytuacja geopolityczna może wymusić skorygowanie kursu Duszanbe wobec GBAO.

Przede wszystkim z gry wypadła Rosja, która była jednym z filarów wspierania republiki w kwestiach bezpieczeństwa i gospodarczych. Pozostają jeszcze Chiny, współpracujące z Tadżykistanem w kwestii zabezpieczenia granic z Afganistanem, ale nie angażują się pomoc ekonomiczną.

Wobec realnej katastrofy żywnościowej Duszanbe może liczyć głównie na wsparcie Zachodu, który zapewne będzie oczekiwał poszanowania praw mniejszości etnicznych i pokojowych negocjacji z przedstawicielami społeczności regionu.

Eksperci ostrzegają, że kontynuacja przez państwo prób siłowego rozwiązywania sporów i rządy „silnej ręki” może spowodować jedynie eskalację konfliktu, a nawet wzrost trudnych do opanowania nastrojów separatystycznych. Jedynym rozwiązaniem jest zagwarantowanie przez prezydenta Rahmona utrzymania autonomii regionu i traktowanie członków mniejszości pamirskiej na równi z etnicznymi Tadżykami.

Dlaczego akurat ten region?

Górskobadachszański Okręg Autonomiczny (Górny Badachszan) utworzono jeszcze za czasów wczesnego Związku Radzieckiego. W trakcie pięcioletniej wojny domowej w latach 1992-1997 opowiedział się on przeciwko prezydentowi Rahmonowi. Do starć z siłami rządowymi dochodziło w tej części kraju wielokrotnie. Najkrwawsze obserwowaliśmy w 2012 r., kiedy zginęło tam ponad 200 osób.

Choć mieszkańcami regionu (ok. 250 tys.) są w ponad 90 proc. obywatele Tadżykistanu (pozostali to Rosjanie i Kirgizi) to pod względem etnicznym i językowym (języki szugni, roszani, bartangi i jazgulami) należą do grupy etnicznej pochodzenia irańskiego (np. Wachowie, Beludżowie).

Dodatkowo - w przeciwieństwie do przytłaczającej większości Tadżyków - nie są oni sunnitami, ale wyznawcami odłamu islamu szyickiego zwanego ismailizmem. Ta odmienność i niechętna postawa wobec władzy jest od 30 lat dla prezydenta Rahmona tym, czym dla Pekinu pozostają Ujgurzy. Próby ograniczenia autonomii i asymilacji tej ludności napotykają na silny opór, w tym zbrojny, a wszelkie działania ofensywne utrudnia trudno dostępny górzysty teren.

GBAO, zajmujący 45 proc. terytorium Tadżykistanu, pozostaje jednym z permanentnych ośrodków potencjalnego konfliktu w Azji Centralnej, a Duszanbe poważnie obawia się wzrostu nastrojów separatystycznych.

Na razie główną przyczyną napięć społecznych jest katastrofalna sytuacja socjalna - okręg cechuje się najniższym poziomem życia, bardzo słabą urbanizacją i mało wydajnym rolnictwem. Te skrajne warunki czynią go podatnym na wzrost przestępczości zorganizowanej (kanał przerzutowy opiatów z Afganistanu), a także potencjalnym „straszakiem” Kremla na wypadek nieposłuszeństwa prezydenta Rahmona.

Różnice religijne między sunnitami i szyitami bywają podłożem konfliktów, ale nie wykluczają też możliwości podburzenia społeczeństwa GBAO przeciwko władzy Rahmona przez aktorów zewnętrznych, czego ten bardzo się obawia.

Trzeba też zwrócić uwagę na coraz aktywniejsze działania w Azji Centralnej szyickiego Iranu, który w grze o wpływy może wykorzystać religijną bliskość ismailizmu tadżyckich Pamirczyków. Choć zatem obecnie nie wydają się prawdopodobne rozruchy w wielu ośrodkach kraju, jak w styczniu w Kazachstanie, to sytuacja w okręgu autonomicznym raczej pozostanie napięta.

