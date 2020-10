Rozwój to najważniejsza idea kryjąca się za Inicjatywą Trójmorza; zdecydowaliśmy się na współpracę, bo uważaliśmy, że może ona przyspieszyć rozwój naszych krajów - oświadczył w poniedziałek prezydent Andrzej Duda na szczycie Trójmorza w Tallinie.

Duda podczas jednego z paneli dyskusyjnych, odbywających się w ramach spotkania, pytany był o polską wizję tego, co może osiągnąć Trójmorze.

"Przede wszystkim rozwój był tym najważniejszym pomysłem, tą najważniejszą ideą kryjącą się za współpracą" - odpowiedział polski prezydent.

Podkreślił, że kraje zrzeszone w Inicjatywie "są w troszeczkę trudniejszej sytuacji niż reszta Unii Europejskiej, w szczególności, jeśli chodzi o kraje zachodnie UE". "Może poza Austrią, bo Austria jest bardzo bogatym krajem" - dodał.

"Szukaliśmy narzędzi umożliwiających przyspieszenie rozwoju naszych krajów, bo chcieliśmy dogonić Europę Zachodnią, szczególnie, jeśli chodzi o standard i poziom życia, o rozwój gospodarki i tak dalej. Dlatego też zdecydowaliśmy się na tę współpracę, bo uważaliśmy, że w ten sposób będziemy mogli przyspieszyć ten rozwój i w ten sposób będziemy mogli grać w jednej drużynie, współpracować ze sobą" - zaznaczył prezydent.





W jego ocenie, chodzi o to, by była to praca zespołowa, a nie realizacja indywidualnej polityki.

"Podczas mojego pierwszego spotkania z byłą panią prezydent Chorwacji, panią Kolindą Grabar-Kitarović o tym rozmawialiśmy, zresztą też się zastanawialiśmy nad możliwą współpracą w Europie, współpracą między naszymi krajami. W szczególności rozmawialiśmy również o bezpieczeństwie energetycznym i rozmawialiśmy również o potencjalnych dostawach gazu" - powiedział Duda.

Prezydent powiedział też, że opisał prezydent Chorwacji swoją wizję dywersyfikacji dostaw gazu do Polski, mówił o terminalu LNG w Świnoujściu, który został niedawno wybudowany oraz o planach dotyczących budowy gazociągu z szelfu norweskiego przez Danię do Polski.



"W odpowiedzi na to pani prezydent powiedziała, że planują zbudować własny terminal LNG na wyspie Krk. Wspólnie stwierdziliśmy później, że jest to naprawdę bardzo dobry pomysł, by połączyć nasze gazociągi, aby połączyć też metaforycznie nasze kraje i stworzyć dobre, ale też bezpieczne połączenia między północną i południową Europą" - powiedział.

Podkreślił, że chodzi nie tylko o kwestie energetyczne, ale również komunikacji, autostrad, połączeń kolejowych - zarówno dla biznesu, jak i dla turystyki, o "wszystkie rodzaje połączeń, których ludzie potrzebują".

"To był początek współpracy w tej części Europy. Następnie staraliśmy się zachęcić naszych przyjaciół z tej części Europy, aby dołączyli. Rozmawialiśmy na temat naszych wspólnych wartości, o wspólnej historii, również o obecnej sytuacji, o rozwoju sytuacji po upadku Żelaznej Kurtyny - historycznie patrząc, tak to wyglądało. I to był początek tej współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza" - podkreślił Duda.

W Tallinie zebrał się w poniedziałek 5. szczyt Inicjatywy Trójmorza. Z powodu pandemii koronawirusa spotkanie odbywa się częściowo w formie zdalnej.

Trójmorze jest inicjatywą polityczno-gospodarczą powołaną w 2015 r. z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji. Obecnie do grupy należy 12 państw UE - Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry - położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym.