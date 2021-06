RPA: Były prezydent Jacob Zuma skazany na 15 miesięcy więzienia

Trybunał konstytucyjny Republiki Południowej Afryki skazał we wtorek byłego prezydenta Jacoba Zumę na 15 miesięcy więzienia za obrazę sądu - poinformowała agencja Reutera. Sąd orzekł, że Zuma ma pięć dni, by stawić się do odbycia kary.

Prezydent wielokrotnie nie stawiał się na przesłuchaniu dotyczącym zarzutów korupcji, co poskutkowało w lutym wnioskiem o nakaz pozbawienia wolności prezydenta.

Dochodzenie dotyczyło zarzutów korupcyjnych na wysokim szczeblu. "Nie miałem innego wyboru, jak skazać pana Zumę na wyrok więzienia, w nadziei, że jest to jednoznaczne przesłanie, że praworządność i wymiar sprawiedliwości (w RPA - PAP) panują" - tłumaczyła sędzia Sisi Khampepe.

Zuma w okresie sprawowania urzędu miał działać na korzyść trzech braci biznesmenów Atula, Ajaya i Rajesha Gupty, którym to rzekomo pozwalał na żerowanie na zasobach państwa. Zarówno były prezydent, jak i biznesmeni zaprzeczają zarzutom.

Zuma był prezydentem RPA w latach 2009 - 2018. Podczas swoich 9-letnich rządów stawał wobec wielu oskarżeń o korupcję, pranie pieniędzy. Wcześniej, będąc wiceprezydentem, został też oskarżony o gwałt, choć ostatecznie sąd uniewinnił go w 2006 r.