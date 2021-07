RPA: Firma Aspen otrzyma 713 mln USD na produkcję szczepionek na Covid-19 dla Afryki

Największa firma farmaceutyczna w RPA, Aspen Pharmacare, otrzyma długoterminowy pakiet finansowania w wysokości prawie 713 mln USD na zwiększenie produkcji szczepionek przeciwko Coivd-19 dla państw Afryki - poinformował specjalistyczny portal Pharmaceutical technology.

Środki te pochodzą od Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC), francuskiej instytucji rozwojowej Proparco, niemieckiej instytucji finansowania rozwoju DEG oraz amerykańskiej Międzynarodowej Korporacji Finansowania Rozwoju (DFC).

Pakiet pomoże firmie Aspen w zwiększeniu zdolności do produkcji szczepionek przeciwko Covid-19 o rygorystycznym pozwoleniu regulacyjnym (SRA) i preparatów znajdujących się na liście Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do użytku w nagłych wypadkach, takich jak szczepionka przeciwko Covid-19 firmy Johnson & Johnson - podaje portal.

Szczepionki mają zostać głównie dostarczone Unii Afrykańskiej, rządowi RPA i programowi COVAX.

Aspen wykorzysta otrzymane środki na refinansowanie obecnego zadłużenia i wzmocnienie bilansu. Wspierać będzie również działania takie jak produkcja szczepionek i innych metod leczenia w Afryce i na rynkach wschodzących. Dzięki współpracy z Aspen, cztery instytucje finansowe zamierzają również zwiększyć wiedzę na temat produkcji szczepionek i wymiany doświadczeń w Afryce.