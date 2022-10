RPA: Media: burmistrz Kapsztadu wezwał rząd w Pretorii, by nie wpuszczał do portów jachtu rosyjskiego oligarchy

Burmistrz Kapsztadu Geordin Hill-Lewis wezwał rząd Republiki Południowej Afryki (RPA) do niewpuszczania do portów tego kraju jachtu rosyjskiego oligarchy Aleksieja Mordaszowa, który znajduje się na listach sankcyjnych UE i USA - poinformował portal rozgłośni Głos Ameryki (VOA).

W ocenie Hilla-Lewisa wydanie pozwolenia na zacumowanie jachtu należącego do bliskiego współpracownika Władimira Putina może doprowadzić do nałożenia sankcji na RPA. Zgodnie z przewidywaniami, łódź ma dotrzeć do tego kraju 8 lub 9 listopada - czytamy na łamach serwisu.

RPA wstrzymała się od głosowania nad każdą dotychczasową rezolucją ONZ potępiającą inwazję Rosji na Ukrainę. "Stanowisko władz RPA w sprawie nielegalnej rosyjskiej inwazji (...) jest niczym innym, jak żenującym brakiem kręgosłupa (moralnego)" - ocenił Hill-Lewis, związany z opozycyjną wobec rządzącego w RPA Afrykańskiego Kongresu Narodowego partią Sojusz Demokratyczny.

11 października władze Hongkongu odmówiły zatrzymania znajdującego się w tym mieście superjachtu należącego do Mordaszowa, na którym ciążą sankcje nałożone przez UE i USA, ale nie przez ONZ. Departament Stanu USA ostrzegł wcześniej, że Hongkong może się stać "bezpieczną przystanią" dla osób omijających sankcje nałożone przez "wiele jurysdykcji", co "stawia pod znakiem zapytania przejrzystość środowiska biznesowego" w tym azjatyckim mieście

Wart ponad 500 mln dolarów i mierzący 141 metrów Nord przypłynął do Hongkongu z Rosji na początku października. Łódż uważana jest za najcenniejszy jacht Mordaszowa, który z majątkiem wycenianym na 29,1 mld dolarów przed wojną na Ukrainie zajmował pierwsze miejsce na liście najbogatszych obywateli Rosji. Czasopismo "Forbes" oceniało Nord jako jedną z najbardziej ekstrawaganckich łodzi świata.

Mordaszow działa m.in. w branży turystycznej i wydobywczej, jest prezesem spółki górniczo-hutniczej Siewierstal. Z powodu zachodnich sankcji stracił w marcu jedną ze swoich mniejszych łodzi, Lady M, która została zajęta przez miejscową policję w porcie Imperia w Ligurii na północy Włoch.

Niezależny rosyjski portal Meduza informował w sierpniu, że Mordaszow poniósł w tym roku największe straty spośród 25 najbogatszych rosyjskich oligarchów. Według Bloomberga jego majątek zmniejszył się o ponad 8 mld dolarów - do 20,6 mld USD.