RPA: Media: od czwartku nie podano ani jednej szczepionki przeciw Covid-19

W ciągu sześciu z ostatnich 17 dni w Republice Południowej Afryki nie podano ani jednej dawki szczepionki przeciw Covid-19; nikt nie dostał preparatu od czwartku - poinformował w poniedziałek serwis internetowy The South African.

Ostatnią serię szczepionek - ponad 5 tys. dawek - w RPA podano przed Wielkim Piątkiem.

Serwis podkreśla, że kraj drugi raz w ciągu dwóch tygodni zawiesił akcję szczepień z powodu święta - przed Wielkanocą szczepienia wstrzymano ze względu na obchodzony 22 marca Dzień Praw Człowieka.

Dla ministra handlu w gabinecie cieni Deana Macphersona taka postawa jest nie do przyjęcia. "Przez trzy dni z rzędu ministerstwo zdrowia dr. Zweli Mkhizego nie było w stanie zaszczepić ani jednej osoby w Republice Południowej Afryki. Ciągłe zaniedbywanie tego, co nam obiecano, będzie kosztować ludzi życie. Wprowadzenie szczepionki na rynek to kompletny mit" - ocenił Macpherson.

Prezydent Cyril Ramaphosa jest przekonany, że szczepienia wkrótce przyspieszą. "Zabezpieczyliśmy 11 milionów dawek szczepionki Johnson & Johnson, o której wiemy, że jest skuteczna przeciwko dominującym wariantom w naszym kraju. Zabezpieczyliśmy kolejne 20 milionów dawek preparatu Pfizer i finalizujemy umowę z Johnson & Johnson, więc można powiedzieć, że to pewne" - poinformował.

W niedzielę minister zdrowia dr Mkhize informował na Twitterze, że podano łącznie 269 102 szczepionki przeciw Covid-19. W RPA potwierdzono ponad 1,5 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a zmarło ponad 52 tys. osób.