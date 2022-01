RPA: Mężczyzna podejrzany o spowodowanie pożaru w parlamencie oskarżony o terroryzm

Mężczyzna podejrzany o spowodowane pożaru w parlamencie RPA we wtorek został oskarżony o terroryzm. Według ustaleń prokuratury miał on zdetonować w budynku niesprecyzowane urządzenie.

49-letni Zandile Christmas Mafe został aresztowany w Kapsztadzie w niedzielę 2 stycznia, niedługo po wybuchu pożaru. Lokalna policja postawiła mu zarzuty włamania się do budynku, podpalenia i kradzieży m.in. laptopów, naczyń i dokumentów.

We wtorek sąd oskarżył go również o terroryzm. "Oskarżony jest winny naruszenia przepisów (...) o ochronie demokracji konstytucyjnej przed terroryzmem i działaniami z nim związanymi" - wynika z pisma sądowego, do którego dotarła AFP.

Rzecznik prokuratury Eric Ntabazlila powiedział podczas konferencji prasowej, że sprawca "zdetonował urządzenie w parlamencie".

Pojawiają się jednak głosy, że 49-latek jest niewinny - we wtorek przed budynkiem sądu zebrało się ok. 30 demonstrujących domagających się jego uwolnienia.

2 stycznia w Kapsztadzie wybuchł duży pożar w kompleksie budynków należących do parlamentu RPA; strażacy nie byli w stanie go opanować przez dwa dni. Najbardziej zniszczony został stary gmach Zgromadzenia Narodowego, w którym zawalił się dach. Żywioł zajął również miejsce posiedzeń parlamentarzystów, biura oraz siłownię. Nie było żadnych ofiar.