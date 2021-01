RPA: Minister zdrowia: pierwsze szczepionki przeciw Covid-19 najwcześniej w lutym

Minister zdrowia Republiki Południowej Afryki Zweli Mkhize oświadczył w niedzielę, że kraj może otrzymać pierwsze szczepionki przeciw Covid-19 najwcześniej w lutym. Tymczasem RPA zmaga się z nowym, bardziej zaraźliwym szczepem koronawirusa.

Mkhize odpowiadał na krytykę ekspertów zdrowotnych, którzy zarzucają rządowi opieszałość w procesie pozyskiwania szczepionek. Minister poinformował, że toczą się negocjacje z kilkoma producentami szczepionek przeciwko Covid-19, w tym Pfizerem, Moderną, AstraZeneca i Johnson&Johnson i to od przebiegu tych rozmów zależy termin pierwszych dostaw.

RPA uczestniczy w projekcie WHO COVAX, który ma zapewnić szczepionki krajom średniozamożnym i niezamożnym, ale pierwsze dostawy w ramach programu są planowane dopiero w drugim kwartale roku. Mkhize zapowiedział, że celem władz jest zaszczepienie co najmniej 40 mln z ok. 60 mln mieszkańców kraju.

Mimo panującego w RPA lata, kraj zmaga się obecnie z rekordowymi liczbami nowych zachorowań. To m.in. rezultat rozprzestrzeniania się mutacji koronawirusa, która tak jak ta wykryta po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii, jest bardziej zaraźliwa od pierwotnego wariantu. W sobotę w RPA wykryto ponad 15 tys. nowych zakażeń.

RPA jest najciężej dotkniętym pandemią krajem Afryki. Dotychczas potwierdzono tam prawie 1,1 mln infekcji, zaś na Covid-19 zmarło 29 175 osób.