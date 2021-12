RPA: Nie doszło do żadnej śmierci w związku z zakażeniem Omikronem

Według badań przeprowadzonych w RPA, gdzie po raz pierwszy wykryto wariant Omikron koronawirusa, nie doszło do żadnej śmierci w związku z zakażeniem tym wariantem - podaje we wtorek Agencja Reutera.

"Mimo że doszło do wielu infekcji, jest o wiele mniej przyjęć do szpitali w porównaniu z okresem rozwoju wariantu Delta. Dotychczas żadna osoba (w RPA - PAP) nie zmarła w związku z zakażeniem Omikronem, jak wynika z analizy przeprowadzonej przy okazji badania dotyczącego skuteczności szczepionek Johnson & Johnson, co jest dobrą wiadomością. Dowodzi to, że szczepienia chronią przed ciężkim zachorowaniem i śmiercią" - przekazała Glenda Gray, przewodnicząca południowoafrykańskiej rady badań medycznych.

Pierwszy przypadek zakażenia wariantem Omikron wykryto w listopadzie w RPA. Od tamtej pory Omikron jest przedmiotem badań. Wiele państw zamknęło swoje granice dla osób podróżujących z krajów regionu Afryki południowej w odpowiedzi na wykrycie Omikrona, co spotkało się z krytyką afrykańskich przywódców, jak i Światowej Organizacji Zdrowia.