RPA: Rząd pracuje nad stłumieniem protestów i powstrzymaniem grabieży po aresztowaniu b. prezydenta

Rząd RPA pracuje nad tym, by gwałtowne protesty, które wybuchły po uwięzieniu b. prezydenta Jacoba Zumy, nie rozprzestrzeniały się dalej – poinformowali we wtorek przedstawiciele służb bezpieczeństwa tego kraju.

Ludzie nie będą mogli "szydzić z naszego demokratycznego państwa" - ostrzegli na konferencji prasowej przedstawiciele służb bezpieczeństwa.

"Żadne nieszczęścia ani osobiste okoliczności nie dają nikomu prawa do grabieży, wandalizmu i robienia tego, co mu się podoba, czy łamania prawa" - oświadczył minister ds. policji Bheki Cele. Dodał, że podczas zamieszek zatrzymano dotąd 757 osób.

Minister obrony Nosiviwe Mapisa-Nqakula zakomunikowała, że kraj nie jest jeszcze na etapie stanu wyjątkowego. Zauważyła, że władze nie przewidziały takiej skali grabieży domów handlowych oraz, że wciąż oceniają liczbę żołnierzy potrzebnych do opanowania sytuacji. Jak poinformowała, obecnie wojsko zostało rozmieszczone w kluczowych dla kraju miejscach, jak lotniska.

Do protestów, a następnie gwałtownych zamieszek, grabieży i aktów wandalizmu doszło w kraju po aresztowaniu w połowie zeszłego tygodnia byłego prezydenta Zumy (2009-18). Został on skazany na 15 miesięcy więzienia za obrazę sądu. Orzeczenie wydano w związku z wielokrotnym niestawianiem się Zumy na przesłuchaniach w sprawie zarzutów korupcyjnych, co w lutym poskutkowało wnioskiem o nakaz pozbawienia wolności. Zuma zaprzecza wszelkim zarzutom.