RPA: Rząd przygotowuje szpitale na pojawienie się Omikronu; prezydent wyklucza nowe restrykcje

Minister zdrowia Republiki Południowej Afryki Joe Phaahla przyznał w poniedziałek, że rząd robi wszystko, by jak najlepiej przygotować się na nowy wariant koronawirusa. Prezydent Cyril Ramaphosa przyznał, że nie planuje wprowadzania nowych restrykcji.

Phaahla poinformował także o staraniach rządu mających odwrócić decyzje części państw, które zdecydowały się na blokadę połączeń lotniczych z RPA. Prezydent Ramaphosa stwierdził, że "zamiast zakazywać podróży, bardziej zamożne kraje powinny skoncentrować się na pomocy krajom rozwijającym się w walce z pandemią Covid-19" - podała Agencja Reutera.

W wydanym w niedzielę oświadczeniu Prezydent Ramaphosa zaapelował do obywateli RPA o poddanie się szczepieniu. "Nie przekładajcie tego, udajcie się do najbliższej stacji i przyjmijcie szczepionkę przeciwko Covid-19" - powiedział. Polityk dodał, że rząd powołał już specjalną grupę mającą zbadać możliwość wprowadzenia obowiązku szczepień dla pewnych zawodów i lokalizacji.

Południowoafrykański epidemiolog prof. Salim Abdool Karim przyznał, że istniejące szczepionki przeciwko Covid-19 "prawdopodobnie są w stanie uchronić przed poważnym przebiegiem choroby wynikającej z zakażenia wariantem Omikron".

Ramaphosa wskazał, że Omikron odpowiada za większość przypadków zidentyfikowanych na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni w znajdującej się na północy kraju prowincji Gauteng i jest aktualnie obecny we wszystkich innych prowincjach kraju.

Prezydent poinformował również o odrzuceniu możliwości wprowadzenia nowych restrykcji, co argumentował trwającą w kraju kampanią szczepień. W RPA obowiązuje obecnie trwająca od północy do 4 rano godzina policyjna, ograniczenie zgromadzeń do 750 osób w obiektach zamkniętych i 2 tys. w przestrzeniach otwartych oraz ograniczenie uczestników pogrzebów i nocnych czuwań do 100 osób. Noszenie maseczek w miejscach publicznych jest obowiązkowe.

Według danych zamieszczonych na rządowych stronach RPA w kraju w pełni zaszczepiono dotąd 35,6 proc. dorosłej populacji. W ciągu ostatnich siedmiu dni odnotowano średnio 1 600 nowych zakażeń dziennie.