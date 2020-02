RPA: Sąd wydał i zawiesił nakaz aresztowania byłego prezydenta Zumy

Sąd w Pietermaritzburgu na wschodzie RPA wydał we wtorek nakaz aresztowania byłego prezydenta tego kraju Jacoba Zumy, który nie stawił się na pierwszej rozprawie, dotyczącej ciążących na nim zarzutów korupcyjnych. Sędzia zawiesił jednak wykonanie nakazu do 6 maja br.

Adwokat Zumy przedstawił w sądzie zwolnienie lekarskie, usprawiedliwiające nieobecność byłego prezydenta na wtorkowej rozprawie. W oczach prokuratury i przewodniczącej składu sędziowskiego, dokument był jednak mało wiarygodny, w związku z czym wydano nakaz aresztowania Zumy.

"Sąd przyjmuje do wiadomości fakt, że pan Zuma nie jest w dobrym stanie zdrowia, ale potrzebuje wiarygodnych dowodów na to" - oświadczyła sędzia Dhaya Pillay, która ostatecznie, na wniosek obrońców byłego szefa państwa, zawiesiła wykonanie nakazu do 6 maja, gdy proces zostanie wznowiony.

Korupcyjne zarzuty ciążą na Zumie po raz drugi. W 2009 roku został on z nich oczyszczony przez sąd w Durbanie, po czym jeszcze w tym samym roku stanął do wygranej walki o fotel prezydenta.

W nowym akcie oskarżenia, który prokuratura sformułowała w kwietniu 2018 roku, postawiono 77-letniemu Zumie 16 zarzutów, obejmujących 783 przypadki domniemanych przestępstw, w tym defraudacje, wyłudzenia, korupcję i pranie pieniędzy. Sprawa dotyczy wartej 2,5 mld dolarów umowy na zakup europejskiej broni z lat 90. XX wieku, kiedy Zuma był wiceprezydentem kraju. Jego były doradca finansowy Schabir Shaikh został w 2005 roku skazany za próbę wyłudzenia dla Zumy łapówek od francuskiej firmy zbrojeniowej.

Zuma zrezygnował z urzędu 14 lutego 2018 ze skutkiem natychmiastowym pod presją własnej partii, Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC). Zakończyło to trwający kilka miesięcy kryzys polityczny w RPA. Następnego dnia parlament wybrał na jego następcę Cyrila Ramaphosę, byłego przywódcę związkowego i biznesmena, a od grudnia 2017 roku przewodniczącego ANC.