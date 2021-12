RPA: W ciągu jednego dnia podwoiła się liczba zakażeń koronawirusem

W Republice Południowej Afryki wykryto w środę ponad 8,5 tys. nowych infekcji koronawirusem, blisko dwa razy więcej niż we wtorek - przekazały władze. Według ekspertów na razie nie ma pewności, by ten wzrost był związany z nowym wariantem Omikron, ale jest to bardzo prawdopodobne.

"Możliwe, że w najbliższym czasie w RPA dojdzie do ogromnego wzrostu infekcji" - ostrzega odpowiedzialna za ten region w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dr Nicksy Gumede-Moeletsi. Przewiduje, że jeszcze w tym tygodniu liczba zakażeń może wzrosnąć dwa lub trzy razy.

Na razie jest zbyt wcześnie, by mieć pewność, że nowo odkryty wariant Omikron, który został po raz pierwszy opisany w RPA, odpowiada za wzrost infekcji w tym kraju, ale według ekspertów jest to bardzo prawdopodobne - informuje agencja AP. Standardowy test PCR może wskazywać na to, że chory został zakażony wariantem Omikron, ale dopiero pełne sekwencjonowanie genetyczne próbki może to całkowicie potwierdzić - dodaje Associated Press.

Laboratoria w RPA i sąsiedniej Botswanie pilnie przeprowadzają takie badania, by określić, czy Omikron jest bardziej zaraźliwy, powoduje cięższy przebieg Covid-19 i jaką ochronę dają przed nim stosowane już szczepionki - zaznacza Gumede-Moeletsi. "Dane, którymi obecnie dysponujemy są wciąż bardzo ograniczone. Wiele związanych z nowym wariantem aspektów wymaga zbadania, zaraźliwość jest tylko jednym z nich" - dodaje.

W RPA rośnie również liczba chorych na Covid-19, którzy wymagają hospitalizacji. Nie jest to jednak tak gwałtowny wzrost, jak w wypadku ogólnej liczby zakażeń.

Infekcje Omikronem wykryto w pięciu z dziewięciu prowincji RPA; w listopadzie stwierdzono go w 74 proc. zsekwencjonowanych próbek SARS-CoV-2 - poinformował w środę krajowy Instytut Chorób Zakaźnych. Przekazał również, że najstarsza próbka zawierająca nowy wariant pochodzi z 8 listopada.