RPO państw Grupy Wyszehradzkiej potwierdzili we wspólnej deklaracji zaangażowanie w ochronę praw człowieka

Rzecznicy Praw Obywatelskich państw V4 we wspólnej deklaracji podkreślili swoje zaangażowanie w zapewnienie ochrony wszystkim osobom, których podstawowe prawa i wolności zostały naruszone; wezwali do osądzenia zbrodniarzy wojennych - poinformowało w piątek Biuro RPO.

Od środy do piątku trwało się doroczne spotkanie RPO państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) - Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Gospodarzem tegorocznego szczytu był polski rzecznik RPO Marcin Wiącek.

"Przedstawiciele czterech instytucji ombudsmańskich z Czech, Słowacji, Węgier i Polski rozmawiali m.in. na temat współczesnych wyzwań, jakie stoją przed urzędami ombudsmana, relacji z władzą sądowniczą, kwestiach związanych z prewencją tortur oraz roli ombudsmanów, jako organu do spraw równego traktowania" - przekazało Biuro Rzecznika.

W piątek, na koniec spotkania w Świdnicy, czterej RPO podpisali wspólną deklarację. Jak wskazał Marcin Wiącek, "podkreśla ona wspólne przywiązanie do wartości, do wolności i praw człowieka, które ombudsmani są zobowiązani do ochrony, niezależnie od okoliczności".

"Podkreśla też potrzebę, aby te wartości wybrzmiewały również poza nasze kraje, bo widzimy efekty rosyjskiej agresji na Ukrainę, jesteśmy świadkami zbrodni przeciwko ludzkości" - podkreślił polski Rzecznik i dodał, że ombudsmani "powinni dać wyraz nadziei, że wojna skończy się jak najszybciej, a jej sprawcy zostaną sprawiedliwie osądzeni".

W podpisanej deklaracji - jak przekazano - czterej Rzecznicy podkreślili wagę podnoszenia świadomości na temat praw człowieka i wolności wśród wszystkich osób. "Wskazali, że pozostają oddani wspieraniu tych zasad, tworząc środowisko, w którym każda osoba, bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie lub inny status, może korzystać z tych podstawowych praw bez dyskryminacji lub przeszkód" - napisano.

W deklaracji Rzecznicy wyrazili też nadzieję "na szybkie zakończenie rosyjskiej agresji w Ukrainie i przywrócenie poszanowania godności ludzkiej i życia w Europie". "Wezwali społeczność międzynarodową do postawienia zbrodniarzy wojennych przed wymiarem sprawiedliwości i podjęcia niezbędnych środków w celu zapobieżenia przyszłym wojnom w naszym regionie. Wezwali również władze krajowe do dalszego zapewniania odpowiedniej opieki osobom, które ucierpiały w wyniku tego konfliktu" - podało Biuro RPO.

Pod deklaracją - poza Wiąckiem - podpisali się: Vít A. Schorm z Czech, Ákos Kozma z Węgier oraz Róbert Dobrovodský ze Słowacji.

Spotkania ombudsmanów państw V4 organizowane są regularnie od 2004 r. Stanowią praktyczną formę pogłębiania wzajemnej współpracy i okazję do wypracowania rozwiązań najważniejszych problemów z bieżącej działalności urzędów ombudsmana z naszego regionu. Ubiegłoroczny szczyt ombudsmanów Grupy Wyszehradzkiej odbył się w czeskim Kromieryżu.