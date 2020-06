RsF: dwóch dziennikarzy torturowano za materiał o ośrodku kwarantanny w Pakistanie

Dwóch pakistańskich dziennikarzy więziono i torturowano przez trzy dni za pokazanie w swoim materiale ośrodka kwarantanny niespełniającego norm sanitarnych w prowincji Beludżystan na południowym zachodzie Pakistanu – poinformowała organizacja Reporterzy bez Granic (RSF).

Lokalnym "władzom nie spodobała się nasza relacja", pokazująca brak dostępu do wody i innych podstawowych usług w centrum - powiedział Saeed Ali Achakzai, który wraz z kolegą z pracy został wezwany w sobotę przez siły bezpieczeństwa i przekazany innej paramilitarnej jednostce.

"Zasłonili nam oczy (...), po czym zaczęli nas bić kijami i kablami - opowiadał reporter stacji Samaa TV. - W pewnej chwili pomyślałem: +Nie wyjdę z tego. Zabiją mnie+".

Na zdjęciach przesłanych AFP widać plecy dwóch dziennikarzy, na których są ślady po uderzeniach.

Według Achakzaia on i jego kolega zostali uwolnieni w poniedziałek wieczorem.

AFP pisze, że o innym ośrodku kwarantanny w Beludżystanie, stworzonym w celu zwalczania epidemii koronawirusa, zrobiło się głośno w mediach już w lutym, także z powodu niehigienicznych warunków.

"Absolutnie nie do przyjęcia jest, by przedstawiciele sił bezpieczeństwa dopuszczali się tortur po prostu dlatego, że nie podobało im się to, o czym informowali ci dwaj dziennikarze" - ocenił szef biura RsF na region Azji i Pacyfiku Daniel Bastard.

Zapytany przez AFP szef MSW Beludżystanu Ziaullah Langove powiedział, że "jest mu przykro z powodu tortur". Dodał, że w sprawie wszczęto dochodzenie, a na razie trzech funkcjonariuszy "bezpośrednio zaangażowanych w incydent zawieszono" w wykonywaniu obowiązków.

Według Freedom Network - grupy broniącej wolności prasy, która informuje o "niepokojącej eskalacji klimatu zastraszania i nękania" w Pakistanie - w kraju tym między majem 2019 r. a kwietniem br. w związku z wykonywaniem zawodu zginęło siedmiu dziennikarzy.

Ciało pakistańskiego dziennikarza Sajida Hussaina znaleziono pod koniec kwietnia w Szwecji, gdzie udzielono mu azylu. Pochodzący z Beludżystanu, najbardziej niestabilnej prowincji Pakistanu, Hussain był znanym dziennikarzem opisującym głównie handel narkotykami oraz kwestie zaginięć ludzi i rebelii w regionie.

Według RsF pakistański wywiad wojskowy ISI posiada listę obserwowanych dziennikarzy przebywających na wygnaniu.