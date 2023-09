Ruch turystyczny w Chinach powraca do poziomu sprzed pandemii

Spowolnienie gospodarcze w Chinach stanowi istotne wyzwanie dla władz. Wyzwania ekonomiczne nie odstraszają jednak obywateli od podróżowania. Turystyka (przynajmniej w wymiarze krajowym) będzie stanowić wyjątek w gospodarczym krajobrazie Chin.

W ubiegłym miesiącu Akademia Turystyki Chin (ang. CTA), organ prowadzący statystyki dla chińskiego ministerstwa kultury i turystyki, opublikował raport dotyczący ruchu turystycznego w Państwie Środka w pierwszej połowie bieżącego roku. Wynika z niego, że liczba podróży w celach turystycznych osiągnęła 90 proc. wartości z 2019 r. - czyli sprzed pandemii COVID-19 i okresu związanych z nią ograniczeń w przemieszczaniu się.

Chińczycy wybierają krótkie wyjazdy i głównie po kraju

Według danych CTA Chińczycy w pierwszych sześciu miesiącach roku podróżowali po swoim kraju 2,4 mld razy. Przy czym należy wspomnieć o bardzo krótkim okresie urlopowym, który dla najmłodszych pracowników wynosi raptem 5 dni w roku, a dla najstarszych 15, co może wskazywać na niezbyt długie wyjazdy. Przychody firm działających w obszarze krajowej turystyki wyniosły 320 mld dolarów, a na koniec roku mają osiągnąć około 700 mld, czyli 80 proc. wartości sprzed pandemii.

Jednocześnie warto dodać, że podróże po kraju stanowią zdecydowaną większość. Tylko 40 mln z nich to wyjazdy zagraniczne, co stanowi 23 proc. liczby z 2019 r. W przypadku tego typu wycieczek można zauważyć skutki obecnego spowolnienia gospodarczego, albowiem 93 proc. turystów z tej grupy zdecydowało się na podróże do Azji Wschodniej. Co istotne, w statystykach tych za wyjazd zagraniczny uznaje się odwiedzenie Specjalnych Regionów Autonomicznych – Hongkongu i Makau.

Wśród prawdziwie zagranicznych destynacji na pierwszym miejscu są Japonia i Tajlandia, a następnie Korea Południowa i Singapur. Statystyki te potwierdza liczba płatności wykonanych poza granicami kraju przy pomocy Alipay. Według danych tego usługodawcy, Chińczycy w pierwszej połowie roku oprócz wspomnianych państw, odwiedzali również Australię, Kanadę, Francję i Wielką Brytanię. Wśród tych kierunków brakuje Stanów Zjednoczonych, które przed pandemią znajdowały się w czwórce najchętniej odwiedzanych państw. Jednocześnie warto zauważyć, że sami podróżni pochodzili głównie z najbogatszych regionów i miast Chin, takich jak Pekin, Szanghaj czy Guangdong.

Czy turystyka napędzi inne sektory chińskiej gospodarki?

Wśród źródeł częściowego sukcesu chińskiej branży turystycznej, przedstawiciele CTA uznają przede wszystkim zniesienie restrykcji związanych z pandemią, w tym obowiązku posiadania aktualnego testu na COVID oraz ułatwienia wizowe. Osoby, które otrzymały wizę przed końcem marca 2020 r. nie muszą się starać o nią drugi raz.

Dobrą passę ma pomóc zachować rozszerzenie ruchu bezwizowego m. in. o obywateli Singapuru, którzy mogą przebywać w Państwie Środka do 15 dni. Z kolei na poziomie czysto turystycznym, podróżnych przyciąga oferta obejmująca tzw. turystykę sektorową, np. zdrowotną czy sportową oraz atrakcje turystyczne związane z nowymi technologiami, np. pokazy dronów.

Względnie dobre wyniki branży turystycznej mogą dawać nadzieje na pobudzenie innych sektorów, choć sukcesy pojedynczych gałęzi gospodarki nie gwarantują jeszcze zmiany obecnego spowolnienia.

