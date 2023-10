Rumuni nie mogą liczyć na darmową ewakuację z Izraela. Muszą płacić po 350 euro

Nie istnieją darmowe loty ewakuacyjne z Izraela, a koszt biletu będzie zwracany tylko w wyjątkowych sytuacjach – powiedział rumuński premier Marcel Ciolacu. Od soboty władze zorganizowały ewakuację blisko dwóch tysięcy osób. Za bilet trzeba zapłacić 350 euro.

Ciolacu, cytowany przez rumuńskie media, powiedział, że w niektórych sytuacjach osobom w wyjątkowo trudnej sytuacji pieniądze zostaną zwrócone.

- Nie możemy zamienić Rumunii i firm rumuńskich (linii lotniczych) w Czerwony Krzyż - przywołuje słowa premiera portal Digi24.

Loty ewakuacyjne, organizowane przez rumuńskie władze, są wykonywane przez linie lotnicze Tarom oraz maszyny firm prywatnych. Ciolacu powiedział, że od soboty, gdy palestyński Hamas rozpoczął atak na Izrael, odbyło się w sumie 10 lotów. Szef rządu w środę informował, że z Izraela samolotami wywieziono już ponad 1700 osób. W czwartek MSZ podało informację o ewakuacji kolejnych 239 obywateli Rumunii.

Linie lotnicze Tarom ustaliły koszt biletu na poziomie 350 euro, co według premiera pokrywa wyłącznie koszty obsługi lotów. Podkreślił, że pomimo ryzyka, w odróżnieniu od innych, te linie lotnicze zdecydowały się na organizację rejsów.

Jak powiadamia MSZ Rumunii, w resorcie od soboty działa specjalna komórka kryzysowa, a do Izraela wysłano specjalny zespół mobilny MSZ do wsparcia na miejscu dyplomatów, pomagających obywatelom, chcącym powrócić do kraju.

Władze Rumunii poinformowały dotąd o śmierci jednej osoby posiadającej obywatelstwo tego kraju. To izraelski wojskowy, który posiadał podwójne obywatelstwo.