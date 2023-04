Rumunia: 7 tys. rolników, w tym Polacy, protestuje przeciwko sprowadzaniu taniego zboża z Ukrainy

Około 7 tys. rolników - w tym Polacy - protestuje w piątek w różnych regionach Rumunii przeciwko polityce rolnej UE, w szczególności sprowadzaniu taniego zboża z Ukrainy. Część manifestantów tymczasowo zablokowała drogi.

Cztery rumuńskie organizacje rolnicze, które zorganizowały protest, podały, że biorą w nim udział również przedstawiciele rolników z Polski, Czech oraz Bułgarii.

W Bukareszcie, stolicy Rumunii, w proteście bierze udział ponad 400 rolników, poinformował Nicu Vasile, przewodniczący Ligi Związków Producentów Rolnych Rumunii (Lapar).

We wspólnym oświadczeniu organizacje rolników Rumunii poinformowały, że jednym z głównych źródeł niezadowolenia jest "całkowite zniesienie ceł na wszystkie ukraińskie towary od połowy ubiegłego roku".

"W sensie handlowym doprowadziło to do rozprzestrzenienia się skutków wojny na sąsiednie kraje poprzez niezamierzony efekt dumpingowy. Skłoniło bowiem ukraińskich rolników do sprzedaży poniżej kosztów, jednocześnie wymuszając tempo przepływu towarów", napisali w komunikacie organizatorzy protestu.