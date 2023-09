Rumunia: Amb. Paweł Soloch: Bukareszt ważnym partnerem i sojusznikiem Polski

Bukareszt jest ważnym partnerem i sojusznikiem Polski – podkreślił w rozmowie z PAP ambasador RP w Rumunii Paweł Soloch.

Jak zaznaczył szef polskiej placówki w rozmowie z PAP, Rumunia jest ważnym partnerem Polski w regionie, zarówno w sensie gospodarczym, jak i w dziedzinie bezpieczeństwa - jako flankowe państwo NATO, graniczące z Ukrainą, która padła ofiarą rosyjskiej agresji.

"Wojna toczy się na Ukrainie, przy granicy Polski i Rumunii. Rosja jest w tej wojnie agresorem i stanowi zagrożenie zarówno dla nas, jak i dla Rumunii" - powiedział Soloch, podkreślając znaczenie współpracy dwustronnej, a także w ramach szerszych struktur - Bukaresztańskiej Dziewiątki i Inicjatywy Trójmorza.

"Ze względu na toczącą się wojnę to właśnie Dziewiątka, czyli dziewięć państw granicznych NATO, nabiera szczególnego znaczenia i jest nawet bardziej widoczna dla naszych sojuszników w Pakcie Północnoatlantyckim" - podkreślił Soloch.

"Wynika to właśnie z tej sytuacji bezpieczeństwa, z którą mamy do czynienia. W Rumunii mamy polskich żołnierzy, rumuńscy żołnierze są w Polsce. Tak jak Rumunia jest bardzo ważna w basenie Morza Czarnego, Polska odgrywa kluczową rolę w regionie Bałtyku. To dla nas bardzo istotny partner" - powiedział dyplomata.

Z kolei, jak zaznaczył, Inicjatywa Trójmorza to projekt, który "gospodarczo i przyszłościowo jest bardzo obiecującą konstrukcją". Podczas wizyty w Rumunii w ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda nazwał Inicjatywę Trójmorza "silnikiem napędowym tej części Europy".

W tym kontekście amb. Soloch zwrócił uwagę na gospodarczy potencjał Rumunii. "To kraj o dużym potencjale, mający nieustający wzrost gospodarczy. Przedstawiciele polskiego biznesu, którzy znają Rumunię, opowiadają o niej w samych superlatywach. W Polsce szerzej jest to jednak mało znane państwo i tutaj także jest dużo do zrobienia" - powiedział Soloch.

Inicjatywa Trójmorza zrzeszała dotąd 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

Po ubiegłotygodniowych obradach Inicjatywy Trójmorza prezydent Rumunii ogłosił, że Inicjatywa będzie liczyć już nie 12, ale 13 państw, jako, że dołącza do niej Grecja. Status państwa stowarzyszonego uzyskała Mołdawia, od roku ma go także Ukraina.

Bukaresztańska Dziewiątka to format, zrzeszający państwa wschodniej flanki NATO - Polskę, Rumunię, Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Słowację i Węgry.

W piątek Soloch zwrócił się również do polskiej mniejszości w Rumunii. "Wiem i jestem dumny z faktu, że wspólnota polska w Rumunii, pomimo odległości od ojczyzny potrafiła zachować i pielęgnować język polski i polskie tradycje. Doceniam to, że w piękny sposób potraficie działać razem" - powiedział ambasador w wystąpieniu opublikowanym w serwisie Twitter.

"Polska i Rumunia są ściśle powiązane w wielu dziedzinach. Łączy nas długa wspólna historia, podobnie jak kontakty gospodarcze i kulturalne, będące fundamentem naszych solidnych i owocnych stosunków dwustronnych. Będę kontynuował pracę swoich poprzedników, by nasze relacje były jeszcze mocniejsze" - powiedział Soloch w oświadczeniu opublikowanym w piątek na Twitterze.

W czwartek ambasador złożył listy uwierzytelniające na ręce rumuńskiego prezydenta Klausa Iohannisa, oficjalnie rozpoczynając swoją misję.

Z Bukaresztu Justyna Prus