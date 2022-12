Rumunia: Ambasador Austrii wezwana do MSZ w związku ze sprawą rozszerzenia strefy Schengen

Szef rumuńskiej dyplomacji Bogdan Aurescu wezwał w czwartek wieczorem do MSZ ambasador Austrii w Bukareszcie Adelheide Folie, by przekazać jej notę protestacyjną w związku z "nieuzasadnionym i nieprzyjaznym stanowiskiem Austrii" w sprawie wejścia Rumunii do strefy Schengen.

Jak poinformowała rzeczniczka MSZ w Wiedniu, notę austriackiej ambasador przekazała sekretarz stanu ds. europejskich w rumuńskim MSZ. Minister spraw zagranicznych Rumunii nie był przy tym obecny.

W czwartek państwa członkowskie UE potwierdziły przyjęcie Chorwacji do strefy Schengen oraz odrzucenie dostępu do niej Rumunii i Bułgarii. Kandydatura Rumunii została zablokowana przez Austrię.

Strona rumuńska podkreśla, że stanowisko Austrii będzie miało "nieuchronne konsekwencje" dla dwustronnych relacji.

Austriackie MSZ oświadczyło, że rozszerzenie strefy Schengen "nie jest kwestią polityczną, ale bezpieczeństwa Europy i jej obywateli" i zapewniło, że nie jest wymierzone przeciwko Rumunii. "Sprawna ochrona granic zewnętrznych UE jest niezbędnym warunkiem rozszerzenia strefy Schengen" - podkreślił resort spraw zagranicznych w Wiedniu.

Strefa Schengen obejmuje obecnie ponad 4 mln km kw., na których mieszka niemal 420 mln osób. Należy do niej 26 państw: 22 z 27 państw członkowskich UE oraz wszyscy członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).