Rumunia: Dacia zamierza wznowić produkcję 21 kwietnia

Rumuński producent motoryzacyjny Dacia, należący do grupy Renault, zamierza od 21 kwietnia wznowić produkcję samochodów - poinformowały w czwartek władze firmy w komunikacie. Dacia zamknęła działalność 19 marca w związku z pandemią koronawirusa.

Dacia to jeden z największych zakładów produkcyjnych w Rumunii, a jego siedziba znajduje się w Mioveni na południu kraju. W 2018 roku zapewniał 2,7 proc. rumuńskiego PKB, a jego obroty wyniosły 5,4 mld euro. Każdego dnia z linii produkcyjnej tej firmy zjeżdżało 1400 samochodów.

"Produkcja rozpocznie się stopniowo, na zasadzie dobrowolności" - poinformowano w komunikacie i wyjaśniono, że zakład będzie rozbudzany do 4 maja, kiedy to wszyscy z około 15 000 pracowników powrócą do pracy.

"Wszystkie niezbędne środki sanitarne zostały zastosowane, aby umożliwić ponowne otwarcie zakładu bez ryzyka. Powrót do produkcji to symbol długo oczekiwanej decyzji, ważnej dla całego rumuńskiego przemysłu" - oświadczyła firma.

Dacia została całkowicie zamknięta 19 marca, gdy w Rumunii wprowadzono ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. Pracownicy firmy otrzymali 85 proc. podstawowego wynagrodzenia.

W Rumunii, zamieszkanej przez 19 mln ludzi, do tej pory stwierdzono 5200 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 229 osób. Według rządowych danych z powodu pandemii na bezrobociu znalazło się ok. 1 mln osób.