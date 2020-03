Rumunia: Desygnowany na premiera Florin Citu zrezygnował

Desygnowany na premiera Rumunii Florin Citu zrezygnował w czwartek z ubiegania się o to stanowisko - poinformowała kancelaria prezydenta kraju Klausa Iohannisa tuż przed głosowaniem nad wotum zaufania dla Citu w parlamencie.

W Rumunii rządzi tymczasowy i mniejszościowy gabinet premiera Ludovica Orbana z Partii Liberalnej, który ma jednak ograniczone uprawnienia po tym, jak parlament przegłosował wotum nieufności wobec niego na początku lutego.

Trybunał Konstytucyjny Rumunii zablokował 24 lutego tworzenie nowego rządu, na czele z Orbanem, ponieważ uznał, że powierzenie mu tej misji jest sprzeczne z ustawą zasadniczą.

Decyzja TK uniemożliwiła też plany prezydenta Iohannisa i sprawujących do tej pory prowizorycznie władzę liberałów, by doprowadzić do przedterminowych wyborów parlamentarnych. W tej sytuacji Iohannis desygnował 26 lutego na premiera Citu, dotychczas pełniącego obowiązki ministra finansów. Citu miał utworzyć rząd przejściowy, który powinien był pracować do wyborów parlamentarnych w listopadzie.

W rumuńskim parlamencie nie ma w tej chwili żadnej dysponującej większością frakcji bądź koalicji.