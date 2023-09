Rumunia: Generał: w zależności od zagrożenia jesteśmy gotowi użyć całej mocy armii do obrony terytorium

W zależności od poziomu zagrożenia jesteśmy gotowi do zastosowania wszystkich środków militarnych do obrony naszego terytorium – powiedział Gheorghita Vlad, wiceszef sztabu obrony Rumunii w wywiadzie dla szwedzkich mediów.

W wypowiedzi, którą przytaczają w piątek media rumuńskie, wiceszef rumuńskiego sztabu obrony gen. Ghoeorghita Vlad oświadczył, że armia rumuńska umieściła w północnej części Dobrudży, przy granicy z Ukrainą, dodatkowych żołnierzy i sprzęt.

"Zdecydowaliśmy rozmieścić ok. 600 żołnierzy, by wzmocnić naszą linię obrony tutaj, w północnej części Dobrudży. Umieściliśmy także radary" - powiedział wojskowy. Zaznaczył, że strona rumuńska stale konsultuje się z sojusznikami z NATO i "znajdzie rozwiązanie, by reagować w obliczu rosyjskiej agresji".

Pytany o to, czy Rumunia jest gotowa zastosować obronę powietrzną, generał odpowiedział, że "w zależności od poziomu zagrożenia strona rumuńska jest gotowa użyć całej siły militarnej, by bronić swojego terytorium".

https://x.com/ElinJonssonSVT/status/1702585773436899664?s=20

W wyniku rosyjskich zmasowanych ataków na ukraińskie porty dunajskie, w ostatnim czasie na przygranicznym terytorium Rumunii spadły fragmenty zestrzelonych dronów. Bukareszt trzykrotnie poinformował o zidentyfikowaniu fragmentów dronów, chociaż początkowo zaprzeczył takim informacjom, przekazanym przez Kijów.

W związku z tą sytuacją na terenach przy granicy z Ukrainą w delcie Dunaju zaostrzono środki bezpieczeństwa, a także rozszerzono strefę zakazu lotów w północnej Dobrudży.

Z Bukaresztu Justyna Prus