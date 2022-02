Rumunia i Mołdawia zacieśniają współpracę, by przyjąć uchodźców z Ukrainy

Władze Rumunii i Mołdawii zadeklarowały w piątek zacieśnienie współpracy, aby skutecznie pomagać ukraińskim uchodźcom, którzy przybywają do tych krajów odkąd w czwartek rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Część z nich kierowana jest do obiektów należących do poczty oraz na tereny targowe.

W piątek rano o skoordynowanym przyjmowaniu uchodźców rozmawiali telefonicznie prezydenci Rumunii i Mołdawii, Klaus Iohannis i Maia Sandu.

Pomoc Bukaresztu w lokowaniu uchodźców przybywających z Ukrainy do Mołdawii, gdzie dotarło już ponad 16 tys. osób, potwierdził w piątek szef MSW Rumunii Lucian Bode.

Premier Rumunii Nicoale Ciuca poinformował, że do jego kraju przyjechało już około 19 tys. osób z Ukrainy, a blisko 8 tys. z nich udało się dalej - do Bułgarii i na Węgry.

W piątek po południu rumuńska poczta państwowa podała, że przekazała do dyspozycji ukraińskich uchodźców 23 mieszkania pracownicze na terenie 18 powiatów.

Media w Rumunii i Mołdawii odnotowują, że systematycznie przybywa firm oraz osób prywatnych oferujących swoją pomoc Ukraińcom, którzy muszą uciekać z kraju. Podają też, że wśród uchodźców najwięcej jest kobiet i dzieci.

W piątek ministerstwo pracy i polityki socjalnej Mołdawii ogłosiło, że z powodu rosnącej liczby ukraińskich uchodźców na tymczasowe zakwaterowanie dla nich przekazane zostały pomieszczenia na terenie międzynarodowych targów Moldexpo w Kiszyniowie.

