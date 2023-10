Rumunia: Kolejka na kilometry – prawosławni wierni pielgrzymują do relikwii patrona Bukaresztu

Tysiące wiernych od kilku dni przybywają do katedry w Bukareszcie, by, jak co roku, pomodlić się przy relikwiach św. Demetriusza Nowego, patrona stolicy. Każdy ma w sercu jakąś swoją sprawę – mówi w rozmowie z PAP Antonia, stojąca w "krótkiej" kolejce, w której czas oczekiwania wynosi około czterech-pięciu godzin.

Gigantyczny ogonek ciągnie się wzdłuż drogi na Wzgórze Metropolitalne, następnie skręca w Bulwar Królowej Marii, a potem w ulicę 11 czerwca. Wzdłuż chodnika postawiono barierki, by wierni nie przemieszczali się na jezdnię. Porządku pilnuje policja.

"Jest dopiero godz. 10, a już naliczyliśmy około 4 tysięcy ludzi" - mówi jeden z funkcjonariuszy. W kolejce panuje spokój i dość pogodna atmosfera. W Bukareszcie w mijającym tygodniu pogoda dopisywała i, nawet jak na to południowe miasto, było ciepło - do 28 stopni. Pielgrzymi, nie tylko ze stolicy, ale z całego kraju, cierpliwie stali w kolejce nawet w nocy.

"Każdy ma w sercu swoją sprawę. Jedni proszą o zdrowie, inni modlą się o pokój. Jeszcze inni dziękują za coś, o co modlili się wcześniej. Mój dziadek miał na imię Dumitru, tak jak święty. Dlatego mama uważa, że przychodząc tutaj, duchowo się z nim łączy" - opowiada Antonia. Ocenia, że w kolejce spędzi cztery, może pięć godzin, ale to "i tak krótko".

Relikwiarz z relikwiami św. Demetriusza jest co roku wynoszony w procesji ulicami Bukaresztu i umieszczany pod specjalnie zaaranżowanym baldachimem przed katedrą.

Dzień świętego Demetriusza Nowego (Besarabow), obrońcy Bukaresztu, obchodzony jest 27 października. Dzieci w rumuńskiej stolicy z okazji dnia jej patrona miały w piątek dzień wolny, tym samym zaczynając o jeden dzień wcześniej od swoich rówieśników jesienne ferie, które trwają od 28 października do 5 listopada.

Dzień wcześniej, 26 października, Rumuni czczą innego ważnego świętego - św. Dymitra z Tesaloniki.

Jak podkreślają rumuńskie media, tego dnia imieniny obchodzi ponad 300 tys. chłopców i mężczyzn noszących imię Dumitru.

Z Bukaresztu Justyna Prus