Rumunia: Konflikt między Cerkwią a władzami o obchody dnia św. Andrzeja w czasie epidemii

W Rumunii trwa konflikt między hierarchią Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego a władzą w związku z obchodami uroczystości św. Andrzeja w czasie pandemii koronawirusa. W kraju w ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło 172 chorych, wykryto też 8 499 nowych zakażeń - poinformowały w piątek władze.

Hierarchowie Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego zaapelowali do rumuńskiego rządu o zezwolenie pielgrzymom z całego kraju na uczestniczenie w niedzielnych uroczystościach w klasztorze Jaskini św. Andrzeja w pobliżu Konstancy - pisze w piątek portal Balkan Insight. Według obowiązujących ograniczeń wprowadzonych z powodu epidemii, w modlitwach będzie mogło wziąć udział tylko niecałe 2 tys. mieszkańców miejscowości, w której położona jest świątynia.

Św. Andrzej jest patronem Rumunii i cieszy się tam szczególną czcią, według legendy wprowadził chrześcijaństwo na tereny zajmowane dzisiaj przez to państwo - przypomina portal. Przedstawiciele Cerkwii uzasadniali konieczność zezwolenia na pielgrzymkę, jako "niezbędny wyjątek w nadzwyczajnej sytuacji" i zapewniali, że podczas uroczystości będą przestrzegane wszystkie wytyczne sanitarne.

W środę sąd apelacyjny w Konstancy odrzucił wniosek archidiecezji Tomis (na terenie której leży klasztor) o zawieszenie ograniczeń na czas uroczystości św. Andrzeja. Kierujący lokalną Cerkwią arcybiskup Teodozjusz odpowiedział w czwartek listem skierowanym do premiera Ludovica Orbana i rządu, w którym informuje, że nie podporządkuje się "tym, którzy nie boją się Boga i czczą irracjonalną naukę, która odbiera wiernym prawo do właściwego upamiętnienia św. Andrzeja". Abp Teodozjusz poinstruował dodatkowo podległych sobie duchownych, by wzięli udział w pielgrzymce i modlitwach w klasztorze.

Rzecznicy rumuńskiej policji i żandarmerii przekazali w czwartek, że służby nie będą tolerować łamania przepisów sanitarnych podczas uroczystości poświęconych św. Andrzejowi. W środę policja w Konstancy nałożyła mandaty na 39 uczestników nabożeństwa w jednej z tamtejszych cerkwi. Wszyscy ukarania nie nosili maseczek i nie przestrzegali zasady utrzymania odległości od innych osób.

To kolejny z serii konfliktów między rumuńską Cerkwią a władzami tego kraju na tle możliwości odbywania pielgrzymek. Poprzednie miały miejsce przy okazji wspomnień św. Paraskiewy i św. Dymitra. Władza zarzuca duchownym lekceważenie niebezpieczeństwa rozwoju epidemii, Cerkiew oskarża rząd o ograniczanie wolności religijnej - relacjonuje portal Romania Insider.

Od początku epidemii koronawirusem w Rumunii zakaziło się 457 848 osób, z których 326 657 wyzdrowiało, a 10 884 zmarło. W szpitalach przebywa 13 157 pacjentów z Covid-19, 1 226 z nich na oddziałach intensywnej terapii.

Jak wynika z zestawienia agencji Reutera, liczba infekcji i zgonów w Rumunii zaczęła gwałtownie rosnąć pod koniec września. 1 października odnotowano 2 158 nowych zakażeń, 1 listopada - 5 324. W ostatnim czasie stwierdza się średnio 7 928 infekcji dziennie, a od blisko tygodnia ich liczba nieznacznie się zmniejsza. Szczyt epidemii w tym kraju nastąpił 19 listopada - pisze Reuters.