Rumunia: Liczba zakażeń i zgonów najwyższa od wybuchu pandemii

Najwyższe od początku pandemii bilanse nowych zakażeń koronawirusem i zgonów związanych z Covid-19 odnotowano w ciągu ostatniej doby w Rumunii - podały władze we wtorek. Kraj zmaga się z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń przy alarmująco niskim odsetku szczepień - pisze agencja AP.

W kraju potwierdzono 18 863 nowe zakażenia i 574 zgony, co znaczy, że po raz pierwszy przekroczona tam została liczba 500 zgonów w jednym dniu. W październiku średnio co pięć minut z powodu koronawirusa umierała w Rumunii jedna osoba; ponad 90 proc. z nich nie było zaszczepionych - wynika z oficjalnych danych.

Rumunia ma drugi najniższy wskaźnik szczepień przeciw Covid-19 w UE za Bułgarią; w pełni zaszczepionych jest zaledwie 34 procent dorosłych, podczas gdy średnia unijna wynosi 74 proc. Ponad 1800 pacjentów z koronawirusem przebywa obecnie na oddziałach intensywnej terapii, co stanowi dodatkowe obciążenie dla niedomagającego systemu opieki zdrowotnej w kraju.

Prezydent Klaus Iohannis nazwał tę sytuację "dramatem narodowym o straszliwych proporcjach" i wezwał Rumunów do szczepienia się. Na konferencji prasowej we wtorek ocenił, że "brak konkretnych działań ze strony władz jest alarmujący", i zapowiedział na środę naradę z rządem w celu "wprowadzenia jasnych, restrykcyjnych środków".

W odpowiedzi na katastrofalną sytuację epidemiczną w Rumunii Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała we wtorek, że wysłała do tego kraju eksperta, aby wzmocnić reakcję władz na pandemię i ułatwić dostarczenie 34 tys. szybkich testów diagnostycznych na Covid-19 i 200 respiratorów dla pacjentów z koronawirusem.

Głównym priorytetem jest zwiększenie szczepień osób szczególnie narażonych, zmniejszenie ryzyka hospitalizacji i śmierci oraz zmniejszenie presji na system opieki zdrowotnej - wskazała WHO.

W ubiegłym tygodniu, gdy rumuński system opieki zdrowotnej zmagał się z napływem pacjentów z Covid-19, kilkudziesięciu pacjentów wysłano na intensywne leczenie na Węgry.

Do tej pory w Rumunii potwierdzono ponad 1,4 mln przypadków Covid-19, zmarło na tę chorobę 42 616 pacjentów.