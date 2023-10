Rumunia: MFW: rządowy pakiet fiskalny krokiem w dobrym kierunku, ale potrzebne dodatkowe reformy

Szef misji MFW ocenił w środę w Bukareszcie, że przyjęty przez rząd pakiet fiskalny jest krokiem w dobrym kierunku, ale Rumunia potrzebuje innych reform. Rząd uchwalił zmiany podatkowe, by walczyć z nadmiernym deficytem budżetu, jednak krytykują je opozycja i środowiska biznesowe.

Przyjęty niedawno przez rząd w celu zmniejszania deficytu budżetu pakiet fiskalny jest krokiem we właściwym kierunku, jednak w Rumunii potrzebne są także inne reformy - oświadczył podczas konferencji prasowej, kończącej doroczny przegląd rumuńskiej gospodarki szef misji MFW Kees Martjin.

Cytowany przez rumuńskie media przedstawiciel MFW podkreślił, że konieczne są działania na rzecz zwiększenia dochodów budżetu, a polityka fiskalna musi być bardziej przewidywalna.

MFW prognozuje w tym roku wzrost gospodarczy 2,3 proc. PKB, a deficyt budżetowy na poziomie 6 proc. PKB. Według MFW stopa inflacji spadnie z 7 proc. do 4 proc. na koniec 2024 r., ale pozostanie powyżej celu Banku Narodowego Rumunii.

Martjin zaznaczył, że w ciągu najbliższych dwóch lat Rumunia potrzebuje zwiększyć dochody o ponad 2 proc. PKB w stosunku do tego, co daje rządowy pakiet fiskalny.

Premier Marcel Ciolacu przekonywał, że rząd jest zaangażowany w działania na rzecz wzrostu gospodarczego, ograniczanie wydatków publicznych i zwalczanie uchylania się od płacenia podatków. W tym kontekście, jak zapewnił, priorytetem rządu jest cyfryzacja Krajowej Agencji Administracji Fiskalnej (ANAF), co ma zwiększyć ściągalność podatków. Szef misji MFW zapowiedział wsparcie dla Bukaresztu w zakresie doradztwa technicznego, reform i cyfryzacji ANAF.

W ubiegłym tygodniu w Rumunii uchwalono nowy pakiet fiskalny, korzystając ze specjalnej procedury parlamentarnej, polegającej na wzięciu odpowiedzialności przez rząd. Krok ten skrytykowała opozycja, która zarzuciła premierowi, że nowe środki fiskalne uderzają w biznes prywatny i zwykłych obywateli. Opozycyjni parlamentarzyści zaskarżyli pakiet do Trybunału Konstytucyjnego.

Rząd uzasadnia swoje działania trudną sytuacją finansów publicznych oraz warunkami KE, która uzależnia od dyscypliny budżetowej wypłaty unijnych funduszy.

Propozycje rządu Ciolacu, które przewidują m.in. zwiększenie opodatkowania firm o obrocie większym niż 50 mln euro (płacony przez nie podatek dochodowy nie może być mniejszy niż 1 proc. obrotu), ale także zwiększenie podatków dla mniejszych przedsiębiorstw i zniesienie niektórych ulg podatkowych (np. w sektorze IT), wprowadzenie podatku bankowego, podatek "od luksusu" dla właścicieli drogich domów i samochodów.

Ciolacu mówił w ubiegłą w środę, że jako realne ocenia zbicie tegorocznego deficytu do poziomu 5,5 proc., ale poziom, którego początkowo oczekiwała KE, czyli 4,4 proc. jest poza zasięgiem. "Tę operację można przeprowadzić, ale pacjent umrze" - obrazowo ujął to Ciolacu.

Pod koniec sierpnia szef rumuńskiego rządu prowadził w Brukseli negocjacje, mające na celu uelastycznienie stanowiska strony unijnej. Argumentował wówczas, że dodatkowym obciążeniem dla rumuńskiej gospodarki stała się wojna na Ukrainie, w tym pomoc, której Bukareszt udziela Kijowowi oraz Kiszyniowowi w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ponadto tłumaczył, że Rumunia mimo trudności chce utrzymać budżet obronny na poziomie 2,5 proc. PKB.

"Rumunia od czterech lat notuje podwyższony poziom wydatków publicznych, a od 2019 r. jest objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu (uruchamianą, gdy wskaźnik ten przekroczy równowartość 3 proc. PKB). Wprawdzie KE rozluźniła wymagania dotyczące deficytu w obliczu dodatkowych wydatków związanych z pandemią Covid-19 (w latach 2020-2021 wyniósł on - odpowiednio - 9,6 proc. i 6,7 proc.), jednak zgodnie z rekomendacjami KE z 2021 r. władze w Bukareszcie powinny stopniowo ograniczać jego wysokość tak, aby w 2023 r. zmniejszyć go do 4,4 proc., a w 2024 r. - do 2,9 proc. PKB" - czytamy w analizie Ośrodka Studiów Wschodnich.

W minioną środę, broniąc rządowego planu fiskalnego, Ciolacu powtórzył, że w przypadku niepodjęcia radykalnych działań na rzecz zmniejszenia deficytu Komisja może zablokować ponad 70 mld euro unijnych funduszy dla Rumunii.

Z Bukareszu Justyna Prus