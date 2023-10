Rumunia: Minister obrony o dronach, które spadły przy granicy: nie były wycelowane w nasz kraj

Fragmenty rosyjskich dronów, które spadły we wrześniu na terytorium Rumunii przy granicy z Ukrainą, były odłamkami bezzałogowców po zestrzeleniu ich przez ukraińską obronę powietrzną; nie były wycelowane w Rumunię – powiedział w środę w parlamencie rumuński minister obrony Angel Tilvar.

Jak wyjaśnił minister, z ekspertyzy wynika, że fragmenty dronów spadły na terytorium Rumunii w delcie Dunaju przypadkowo, gdy maszyny zestrzeliła obrona powietrzna Ukrainy. Odnalezione fragmenty nie zawierały ładunków wybuchowych.

Tilvar powiadomił, że raport z ekspertyzy technicznej został przekazany do Prokuratury Generalnej Rumunii. Z dokumentu wynika, iż "drony zostały trafione przez obronę przeciwlotniczą Ukrainy podczas (rosyjskich - PAP) ataków na (ukraiński port na rzece Dunaj) Izmaił i rozpoczęły niekontrolowany lot w pobliżu celu, co spowodowało przypadkową penetrację rumuńskiej przestrzeni powietrznej".

"W żadnej z tych sytuacji nie zauważyliśmy intencji, terytorium Rumunii nie było celem, a wpływ był przypadkowy" - oświadczył minister. System radarowy nie wykrył obiektów m.in. dlatego, że leciały one na niskiej wysokości.

W wyniku rosyjskich zmasowanych ataków na ukraińskie porty dunajskie, w ostatnim czasie na przygranicznym terytorium Rumunii spadły fragmenty zestrzelonych dronów. We wrześniu Bukareszt trzykrotnie poinformował o zidentyfikowaniu fragmentów dronów, chociaż początkowo zaprzeczył takim informacjom przekazanym przez Kijów.

W związku z tą sytuacją na terenach przy granicy z Ukrainą w delcie Dunaju zaostrzono środki bezpieczeństwa, a także rozszerzono strefę zakazu lotów w północnej Dobrudży.

We wrześniu media informowały, powołując się na źródła wojskowe, że "wszystkie trzy drony, które spadły na terytorium okręgu Tulcza (w delcie Dunaju) to irański model Shahed, którego Rosja używa do ataków na Ukrainę".

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis mówił wcześniej, komentując zagrożenie związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę, że "rosyjskie drony nie atakują Rumunii, ale skoro ich fragmenty spadają w Rumunii, to jest to realny problem; jest to niedopuszczalne".

Z Bukaresztu Justyna Prus