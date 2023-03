Rumunia: Morawiecki: Współpraca Polski i Rumunii w dziedzinie obronności przebiega na wielu polach

Współpraca Polski i Rumunii w dziedzinie obronności przebiega na wielu polach: od uzgadniania parametrów dotyczących wspólnych zakupów i konserwacji sprzętu, przez szkolenia oraz zakupy na rzecz walczącej z rosyjską agresją Ukrainy - mówił we wtorek w Bukareszcie premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki uczestniczył we wtorek wraz z premierem Rumunii Nicolae Ciuca we wspólnych konsultacjach międzyrządowych.

Premierzy Polski i Rumunii byli pytani na konferencji prasowej w Bukareszcie o współpracę polsko-rumuńską w zakresie obronności oraz o pomoc Ukrainie poprzez dostawy broni.

Morawiecki podkreślił, że współpraca obu krajów w dziedzinie obronności przebiega na wielu polach - od uzgadniania parametrów dotyczących wspólnych zakupów, szkolenia i konserwację sprzętu oraz zakupów na rzecz walczącej z rosyjską agresją Ukrainy.

"I mogę powiedzieć, że ta wymiana wojskowa, która została zainicjowana - wojska rumuńskie na terytorium RP, za obecność których bardzo serdecznie dziękuję i żołnierze polscy na terytorium Rumunii pokazują, jak realny jest nasz sojusz i jak poważnie traktujemy nasze zobowiązania sojusznicze. W ten sposób dbając jednocześnie o to, co w ramach NATO jest tak istotne, czyli interoperacyjność, spójność pomiędzy procedurami, sprzętem, który w przyszłości może być użyty, by służyć wzmocnieniu naszego bezpieczeństwa" - powiedział polski premier.

Szef rumuńskiego rządu podkreślił, że oba kraje rozwijają zdolności interoperacyjne pomiędzy swoimi wojskami oraz z systemami sojuszniczymi. Mówił też o współpracy w zakresie szkoleń i konserwacji sprzętu oraz o wspólnych zakupach wojskowego sprzętu po to, by uzyskać lepsze ceny. Dodał, że rozmawiał z Morawieckim o konieczności rozwoju zdolności w zakresie branży obronnej tak, by zapewnić produkcję sprzętu i amunicji, która według niego stanowi obecnie priorytet.