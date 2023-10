Rumunia: MSZ: Nasi obywatele ewakuowani z Izraela

W nocy z soboty na niedzielę blisko 400 osób – obywateli Rumunii i obcokrajowców – zostało wywiezionych z Izraela dwoma lotami zorganizowanymi przez rumuńskie władze – poinformowało MSZ tego kraju. W chwili rozpoczęcia ataku w sobotę w Izraelu przebywało ok. 900 Rumunów.

"W ramach działań komórki kryzysowej MSZ w nocy z 7 na 8 października dwoma lotami obsługiwanymi przez firmę TAROM 346 obywateli Rumunii i cudzoziemców zostało wywiezionych z Izraela" - powiadomił w komunikacie resort spraw zagranicznych w Bukareszcie.

Na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie, jak podano, działają rumuńskie służby konsularne, by udzielić pomocy swoim obywatelom. Utworzona przy MSZ komórka kryzysowa jest w kontakcie z dyplomatami rumuńskimi na miejscu, władzami Izraela oraz innymi strukturami. Do Izraela ma się również udać mobilny zespół wsparcia z MSZ.

Resort działa także na rzecz ewakuacji 92-osobowej grupy obywateli rumuńskich, którzy w związku z sytuacją bezpieczeństwa w Izraelu udali się do Jordanii.

MSZ wydało wcześniej komunikat z instrukcjami dla swoich obywateli, którzy planowali podróże do tego państwa, by przełożyli je. Osoby już przebywające na terytorium Izraela, poinstruowano, by zastosowały się do poleceń władz, w razie potrzeby ukryły się lub opuściły to państwo. Rumunów w Izraelu poproszono o kontakt z ambasadą w Tel Awiwie i przedstawicielstwem w Ramallah.

Rzecznik MSZ Radu Filip mówił w niedzielę, że bezpośrednie połączenie lotnicze pomiędzy Bukaresztem i Tel Awiwem wciąż jest obsługiwane i chętni obywatele mogą kupić na nie bilety.

W sobotę prezydent Rumunii Klaus Iohannis powiadomił, że według informacji władz na terytorium Izraela przebywa ok. 900 rumuńskich obywateli, z których większość to turyści i pielgrzymi, a Bukareszt podjął działania, by umożliwić im powrót do kraju.

Władze Rumunii potępiły w sobotę w oświadczeniu atak Hamasu na Izrael, nazywając go aktem terroryzmu. "MSZ podkreśla suwerenne prawdo Izraela do samoobrony" - podano w komunikacie.

Z Bukaresztu Justyna Prus