Rumunia: Napływający z Ukrainy uchodźcy deklarują, że zmierzają do Polski i Czech

Przybywający w czwartek do Rumunii uchodźcy z Ukrainy deklarują, że zamierzają udać się koleją do Polski lub Czech, podaje bukaresztański portal Hotnews.

Cytowany przez portal Vasile Moldovan, burmistrz przygranicznego miasta Syhot, na północy Rumunii, powiedział, że część z przekraczających granicę osób to obywatele Ukrainy posiadający rumuńskie korzenie.

"Dociera tu coraz więcej uchodźców (...). Podczas moich rozmów z nimi wszyscy pytali o dworzec kolejowy oraz o to, w jaki sposób udać się do Polski i Czech", powiedział Moldovan.

O ile w czwartek rano telewizja Digi 24 informowała o dziesiątkach ukraińskich uchodźców przekraczających pieszo przejście graniczne w Syhocie, to już w popołudniowych relacjach mowa jest o znacznie większej liczbie osób oczekujących na możliwość wkroczenia na terytorium Rumunii.

Według rumuńskiego portalu Libertatea w czwartek po południu na przejściu Solotvino-Syhot oczekują tysiące ludzi w ponad 1,3-kilometrowej kolejce pojazdów.

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis napisał w czwartek na Twitterze, że Rumunia wraz z krajami partnerskimi koordynuje już "szybkie wsparcie" dla Ukrainy w ramach pomocy humanitarnej.

Z kolei ministerstwo obrony Rumunii poinformowało, że w bazie wojskowej Borcea, na południu kraju, wylądowały w czwartek dwa amerykańskie myśliwce F-35.

Resort sprecyzował, że będą one odbywać misje i wspólne szkolenie z wojskiem i siłami powietrznymi Rumunii. Dodał, że służy to zwiększeniu działań operacyjnych między sojusznikami NATO, przyczyniając się do rozwoju zdolności reagowania i odstraszania.

Marcin Zatyka