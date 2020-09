Rumunia: Parlament zatwierdził 40-procentową podwyżkę emerytur

Parlament Rumunii zatwierdził we wtorek 40-procentową podwyżkę państwowych emerytur do wysokości 1775 lei (ok. 430 USD), torpedując posunięcie centrowego rządu mniejszościowego, który chciał wprowadzić mniejszą, lecz trwałą podwyżkę o 14 proc.

Za 40-procentową podwyżką głosowało 242 deputowanych, a 148 było przeciwnych - poinformował agencję Reutera jeden z deputowanych. 11 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Opozycyjna Partia Socjaldemokratyczna, rządząca do listopada 2019 roku i wciąż największa partia w parlamencie, ogłosiła w ubiegłym roku ogromną podwyżkę emerytur od 1 września i podwojenie zasiłków na dzieci, co spowodowało ostrzeżenia o obniżeniu ratingów kraju.

Kroki mające na celu zwiększenie wydatków socjalnych przed wyborami lokalnymi i parlamentarnymi, rozpisanymi odpowiednio na 27 września i 6 grudnia, wywołały obawy Komisji Europejskiej o nadmierny deficyt budżetu oraz zastrzeżenia agencji ratingowych, które oceniają Rumunię na najniższym poziomie inwestycyjnym.