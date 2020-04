Rumunia: Personel medyczny otrzyma 500 euro miesięcznej premii

Każdy z pracowników rumuńskich służb medycznych, zajmujący się osobami zakażonymi koronawirusem, otrzyma miesięczną premię w wysokości 500 euro - oświadczył w czwartek prezydent Rumunii Klaus Iohannis.

"Poleciłem rządowi przekierowanie funduszy unijnych na miesięczne premie w wysokości 500 euro dla personelu pierwszej linii, który zajmuje się pacjentami zakażonymi koronawirusem. Jestem gotów współpracować nad prawnymi rozwiązaniami" - powiedział Iohannis podczas wideokonferencji.

W Rumunii do tej pory stwierdzono ponad 2200 przypadków infekcji koronawirusem, zmarły 82 osoby. Ok. 15 proc. zakażonych to członkowie personelu medycznego.