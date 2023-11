Rumunia: Pierwsze pięć holenderskich F-16, na których będą szkoleni ukraińscy piloci, jest już w bazie w Fetesti

Pierwsze pięć samolotów wielozadaniowych F-16 z Holandii, przeznaczonych do szkolenia ukraińskich pilotów, przyleciało we wtorek do bazy lotniczej w Fetesti – powiadomił resort obrony Rumunii. Międzynarodowe centrum szkoleniowe ma wkrótce zostać uroczyście otwarte.

"Pięć samolotów F-16 Królewskich Holenderskich Sił Powietrznych wylądowało we wtorek, 7 listopada w 86. Bazie Lotniczej w Fetesti. Samoloty będą użytkowane przez Europejskie Centrum Szkoleniowe F-16 (EFTC)" - powiadomiło ministerstwo obrony narodowej w Bukareszcie.

Ośrodek szkoleniowy powstał w wyniku współpracy resortów obrony Rumunii i Holandii oraz firmy Lockheed Martin przy wsparciu Danii, która wraz z Holandią koordynuje działania międzynarodowej koalicji F-16 dla Ukrainy.

W ramach tej umowy rumuński resort obrony zapewnia bazę lotniczą, obiekty szkoleniowe i wsparcie państwa-gospodarza, Holandia dostarcza samoloty, a Lockheed Martin - instruktorów i obsługę techniczną.

"Będzie to międzynarodowe centrum szkolenia pilotów F-16. Ułatwi ono zwiększenie interoperacyjności między sojusznikami. Jednocześnie przyczyni się do stworzenia wspólnych standardów operacyjnych i wzmocnienia zdolności NATO do sprostania złożonym wyzwaniom w regionie Morza Czarnego i w Europie Wschodniej" - podkreślono w komunikacie rumuńskiego ministerstwa obrony.

Dostarczenie samolotów "w ciągu dwóch tygodni" zapowiadał pod koniec października premier Holandii Mark Rutte. "Holandia w dalszym ciągu wspiera Ukrainę w walce z trwającą rosyjską agresją. Straszna sytuacja w Izraelu i Strefie Gazy nie odwraca od tego naszej uwagi" - zapewniał Rutte w komunikacie na platformie X.

Jak podano w informacji resortu obrony w Bukareszcie, w ośrodku będą szkolić się również rumuńscy piloci "w kontekście przygotowań armii rumuńskiej do przyjęcia na uzbrojenie 32 samolotów F-16, zakupionych niedawno od Norwegii".

"Tworząc Europejskie Centrum Szkoleniowe F-16 Rumunia zobowiązała się do zapewnienia wysokiej jakości warunków szkoleniowych z dostępem do najnowocześniejszych zasobów technicznych i know-how nie tylko dla rumuńskich pilotów, ale także z państw sojuszniczych i partnerskich, w tym Ukrainy" - poinformowano w komunikacie.

Resort obrony podkreślił, że "biorąc pod uwagę aktualny kontekst geopolityczny i strategiczne położenie Rumunii w regionie Morza Czarnego, ośrodek ten staje się niezbędny dla współpracy transgranicznej, wzmacniania bezpieczeństwa i solidarności w ramach NATO".

Rumuńskie siły powietrzne dysponują obecnie samolotami F-16 zakupionymi od Portugalii. Norweskie maszyny mają wejść na uzbrojenie w ciągu dwóch lat.

Nowy ośrodek szkoleniowy ma zostać wkrótce uroczyście zainaugurowany. Datę ogłosi rumuńskie ministerstwo obrony.

Koalicję w celu szkolenia ukraińskich pilotów na samolotach F-16 powołali na szczycie NATO w Wilnie w lipcu br. szefowie resortów obrony 11 państw - Belgii, Kanady, Danii, Holandii, Luksemburga, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Jej działanie koordynują Holandia i Dania.

Holandia ma dostarczyć łącznie od 12 do 18 samolotów F-16 do użytku w ośrodku w Fetesti.

Z Bukaresztu Justyna Prus