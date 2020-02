Rumunia: Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem

W Rumunii potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia nowym koronawirusem; jest to osoba, która wróciła trzy tygodnie temu z Włoch - poinformowała we wtorek telewizja Realitatea Plus, cytując źródła z sektora medycznego.

Realitatea podała, że osoba ta została poddana kwarantannie w szpitalu chorób zakaźnych Matei Bals w Bukareszcie. Urzędnicy w szpitalu nie byli dostępni do komentowania - przekazała agencja Reutera.

"Jak dotąd nie mamy przypadku zakażenia nowym koronawirusem w Rumunii" - zapewnił o godz. 12.30 minister zdrowia Rumunii Victor Costache, cytowany przez serwis Stirile Pro TV.

Koronawirus wywołujący ostrą niewydolność układu oddechowego Covid-19 zabił już około 2,7 tys. osób, w większości w Chinach, i rozprzestrzenił się w ponad 30 innych krajach. Liczba potwierdzonych przypadków wzrosła do ponad 80 tys.

Największa epidemia w Europie ma miejsce we Włoszech z 322 infekcjami i 11 ofiarami śmiertelnymi.

We Włoszech mieszka i pracuje około 1,3 miliona Rumunów.