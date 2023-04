Rumunia: Politycy z koalicji rządowej i opozycji domagają się pilnego wstrzymania importu zbóż z Ukrainy

Wchodząca w skład rządu Rumunii kierowanego przez premiera Nicolae Ciucę Partia Socjaldemokratyczna (PSD) oraz część ugrupowań opozycji domagają się od władz tego kraju pilnego wstrzymania importu taniego zboża z Ukrainy.

W środę władze opozycyjnego Sojuszu na rzecz Jedności Rumunów (AUR) wezwały gabinet Ciuki do pilnego działania.

Podczas konferencji prasowej w Bukareszcie lider prawicowej AUR George Simion oznajmił, że jego ugrupowanie opowiada się nie tylko za wstrzymaniem importu ukraińskiego zboża, ale również ogłoszeniem zakazu jego tranzytu przez Rumunię.

Wtórujący Simionowi senator AUR Claudiu Tarziu stwierdził, że "zalew ukraińskiego zboża po cenach dumpingowych doprowadził wielu rumuńskich rolników do bankructwa". Oszacował, że przez rumuńskie terytorium przetransportowane zostało już 60 proc. zboża wysłanego z Ukrainy od czasu wybuchu wojny.

Dodał, że ukraińskie zboże nie tylko "zostało wprowadzone na rumuński rynek po cenach dumpingowych, ale nie spełnia też norm unijnych, gdyż jest wysoko chemizowane".

W najbliższych dniach spodziewana jest decyzja gabinetu Ciuki w tej sprawie; we wtorek odpowiedni wniosek złożyła koalicyjna Partia Socjaldemokratyczna. Ugrupowanie to wezwało rząd Rumunii do wstrzymania importu zbóż.

PSD ogłosiła we wtorek na swojej stronie internetowej, że zwróciła się do rządu o natychmiastową decyzję zawieszającą tymczasowo import zbóż i innych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, "tak jak miało to miejsce w innych krajach sąsiadujących z Ukrainą".

"Taki środek jest niezbędny do ochrony rumuńskich rolników, zważywszy, że rekompensaty otrzymane od Komisji Europejskiej nie mogą pokryć całkowitej kwoty poniesionych przez nich szkód" - podkreśliła Partia Socjaldemokratyczna, z której szeregów wywodzi się minister rolnictwa Rumunii Petre Daea.

Przychylny obronie rumuńskiego rynku przed napływem ukraińskich zbóż jest również prezydent Klaus Iohannis, który w deklaracji przekazanej rumuńskim mediom na początku kwietnia zapewnił, że Bukareszt wciąż będzie ułatwiał tranzyt zbóż z Ukrainy. Zastrzegł jednak, że "nie może to uderzać w interesy rumuńskich rolników".

"Będziemy ułatwiać transfer ukraińskiego zboża (…), za co nie pobieramy żadnych opłat ani podatków. Pomoc świadczona Ukrainie nie może jednak obrócić się przeciwko naszym rodzimym rolnikom" - podkreślił prezydent Rumunii.

Od marca rumuńscy rolnicy zorganizowali na terenie całego kraju kilka dużych manifestacji przeciwko sprowadzaniu do Rumunii taniego zboża z Ukrainy.

Największy protest, podczas którego przeprowadzono liczne blokady drogowe, odbył się w całym kraju 7 kwietnia z inicjatywy czterech głównych stowarzyszeń rolniczych Rumunii. Udział w nim wzięło kilkanaście tysięcy osób, w tym m.in. rolnicy z Polski, Czech i Bułgarii.

Marcin Zatyka